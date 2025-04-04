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Нестандартный набор взрослой девочки: что в сумке у Кати Осадчей

Анна Подгорная
4 апреля 2025, 00:04
59
Осадчая сделала полный разбор содержимого своего "саквояжа".
Катя Осадчая
Катя Осадчая новости - ведущая сделала разбор содержимого своей сумочки / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kosadcha

Вкратце:

  • Катя Осадчая подробно рассказала о том, что носит с собой в сумке
  • Содержание оказалось весьма разнообразным и полезным

Женская сумочка давно стала притчей во языцех - в ее недрах порой можно найти самые удивительные вещи на все случаи жизни. Секретами своей решила поделиться Катя Осадчая. Какими дамскими богатствами наполнена ее сумка, она рассказала в TikTok.

Для разбора ведущая взяла большую черную сумку, которую украсила брелоком-крашанкой для создания пасхального настроения. В ней она хранит косметику, документы, необычную коллекцию.

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"Патчи: молодость - наше все. Украшения, чтобы можно было в любой момент украсить образ. Здесь 30 пар разных сережек - от винтажных до современных. Дальше пудра. Еще пудра. Таблетки. Еще таблетки. Еще таблетки. Павербанк. Зубная щетка, не требующая пасты. Фиксатор для макияжа. Пластырь. Еще пластырь. Роллер. Это на самом деле успокоительное. Когда нервничаю, я просто себя вот так бесконечно массажирую. Паспорт", - с улыбкой рассказала и продемонстрировала Катя Осадчая.

Катя Осадчая
Катя Осадчая новости - ведущая сделала разбор содержимого своей сумочки / коллаж: Главред, фото: Скриншот TikTok

Не удивительно, что в сумке Кати Осадчей помещается столько всего, ведь перед камерами она, сперва как модель, затем как ведущая, начала появляться с 14 лет. За более чем 25 лет в свете софитов 41-летняя Осадчая привыкла быть во всеоружии, и в этом она полностью может положиться на свою сумочку.

Катя Осадчая
Катя Осадчая новости - ведущая сделала разбор содержимого своей сумочки / коллаж: Главред, фото: Скриншот TikTok

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Кто такая Катя Осадчая

Екатерина Осадчая — украинская журналистка, телеведущая и модель. Наиболее известна, как ведущая программы "Светская жизнь" на телеканале "1+1". В школьные годы (с 13 до 18 лет) работала в модельном бизнесе в Западной Европе, в 18 лет вернулась на территорию Украины.

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