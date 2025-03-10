"Немножко показывает лишнее": Катя Осадчая ответила на слухи про беременность

Детский вопрос в контексте Осадчей сильно волнует ее фанатов.

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Катя Осадчая беременность - ведущая прокомментировала слухи / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kosadcha

Вкратце:

Катя Осадчая высказалась про самые частые слухи, которые возникают о ней

В частности звезда подняла тему беременности

Украинская ведущая и общественная деятельница Катя Осадчая время от времени "врывается" в новостную ленту из-за слухов про свою беременность. В своем блоге в Instagram она с большой самоиронией прокомментировала это явление.

"Опровергаем слухи. Сколько раз я была беременна? Каждый раз, когда я выхожу в платье, которое немножко показывает лишнее на талии, – я "беременна". Но надо отметить, что раз в пять лет эти слухи подтверждаются", - посмеялась Осадчая.

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Ведущая - мама троих сыновей: Ильи (2002), Ивана (2017) и Даниила (2021). Катя Осадчая не раз признавалась, что мечтает еще о дочери, однако четвертый ребенок в ее ближайшие планы на будущее пока не входит. Поэтому появление девочек в ее семье в виде внучек 41-летняя знаменитость уже возлагает на сыновей.

Кто такая Екатерина Осадчая / инфографика: Главред

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Кто такая Катя Осадчая Екатерина Осадчая — украинская журналистка, телеведущая и модель. Наиболее известна, как ведущая программы "Светская жизнь" на телеканале "1+1". В школьные годы (с 13 до 18 лет) работала в модельном бизнесе в Западной Европе, в 18 лет вернулась на территорию Украины.

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