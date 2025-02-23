Мама троих детей Катя Осадчая призналась, будет ли четвертый

Осадчая рассказала, что хотела бы завести дочь.

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Катя Осадчая новости - Катя Осадчая поделилась мыслями про детей и будущее / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kosadcha

Кратко:

У Кати Осадчей трое сыновей

Ведущая мечтает про дочь, но уже задумывается о внучках

Украинская ведущая, модель и общественная деятельница Катя Осадчая параллельно с головокружительной карьерой успела реализовать себя, как мама. У нее трое сыновей, младший из которых появился на свет летом 2021 года.

При этом 41-летняя звезда признается, хотела бы завести еще и дочь. Однако сейчас она предполагает, что у нее скорее появятся внучки. "Дочь хотела. Но у меня трое прекрасных парней. Думаю, что меня ждут внучки", - рассказала Осадчая в своем блоге в Instagram.

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На вопрос от поклонников, решилась бы она стать мамой в 45, ведущая ответила: "Если честно, то я и сейчас считаю, сколько будет мне, когда Даниил окончит школу. Но у меня трое детей, а на второго решиться надо. Второй ребенок - это совсем другие ощущения, а третий - еще другие".

Катя Осадчая новости - Катя Осадчая поделилась мыслями про детей и будущее / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kosadcha

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Кто такая Катя Осадчая Екатерина Осадчая — украинская журналистка, телеведущая и модель. Наиболее известна, как ведущая программы "Светская жизнь" на телеканале "1+1". В школьные годы (с 13 до 18 лет) работала в модельном бизнесе в Западной Европе, в 18 лет вернулась на территорию Украины.

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