"Мы сможем все": Катя Осадчая восхитила молодым видом своей мамы

Катя Осадчая удивила снимком мамы.

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Катя Осадчая обратилась к маме / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Катя Осадчая

Кратко:

Катя Осадчая поздравила маму с днем рождения

Ведущая показала семейные фото

Украинская известная ведущая Катя Осадчая показала свою маму и поздравила ее с днем рождения.

На своей странице в Instagram ведущая опубликовала семейные фото, на которых есть ее мама Елена Александровна, папа и дети.

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"Мамочка, с днем рождения! Три года назад в этот день, на третий день полномасштабной войны мы думали об одном — пусть мы будем все живы и вместе, и тогда мы сможем все. Спасибо, что ты у меня такая молодая, вдохновенная, спасибо за всю поддержку и веру в меня! С днем рождения, многая лета", — обратилась к маме ведущая.

Стоит отметить, что мама знаменитости выглядит очень молодо, а также имеет прекрасную стройную фигуру.

Екатерина Осадчая / инфографика: Главред

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Добавим, как сообщал Главред, Катя Осадчая поделилась фото, где позирует в ванной в полотенце. Она показала себя после длинного путешествия с сыновьями.

А также ранее Екатерина Осадчая трогательно поблагодарила Юрия Горбунова за семь лет, которые они провели вместе "за воспоминания и все невзгоды, которые они преодолевают вместе".

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Кто такая Катя Осадчая? Екатерина Осадчая — украинская журналистка, телеведущая и модель. Наиболее известна, как ведущая программы "Светская жизнь" на телеканале "1+1". В школьные годы (с 13 до 18 лет) работала в модельном бизнесе в Западной Европе, в 18 лет вернулась на территорию Украины.

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