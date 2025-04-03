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"Каждая минута важна": Позитив откровенно заговорил про дочь и выпустил трек, которого ждали 6 лет

Анна Подгорная
3 апреля 2025, 20:43обновлено 3 апреля, 22:14
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POSITIFF поделился с Главредом эксклюзивом о музыкальных предпочтениях трехмесячной Марии, новом взгляде на творчество и контрастах песни "Кайф, мала".
Позитив
Positiff Кайф, мала - Позитив рассказал про отцовство и творчество / коллаж: Главред, фото: Пресс-cлужба Positiff

Читайте больше:

  • Как сегодня Позитив занимается творчеством и какие цели ставит
  • О чем трек и клип "Кайф, мала"
  • Видит ли артист будущее дочери в шоу-бизнесе

Алексей POSITIFF Завгородний в конце декабря 2024 года впервые стал отцом. На некоторое время артист выпал из информационного пространства, однако "декретный отпуск" он использовал с умом: недавно он представил поклонникам обновленный трек "Кайф, мала" и клип на него.

Как ему удается сочетать отцовство и музыку, каким видит будущее дочери, про смену стиля и баланс в отношениях в новом треке Позитив эксклюзивно рассказал в интервью для Главреда.

Как сейчас выглядит ваш work-life balance? То есть как вам удается совмещать родительство с творческой карьерой?

Work-life balance, конечно, изменился, но, честно говоря, это одна из лучших трансформаций в моей жизни. Я больше времени провожу дома, ловлю эти моменты, учусь быть здесь и сейчас.

"Наблюдать, как Мария растет и меняется буквально каждый день - это невероятно".

Но творчество никуда не исчезло. Наоборот, каждый заезд в студию стал более сфокусированным и продуктивным. Когда знаешь, что каждая минута важна, начинаешь вкладывать в нее максимум.

Расскажите больше про трек "Кайф, мала".

Дебют песни состоялся во время концерта VISLOVO (2019 год - прим. редактора), и с тех пор поклонники ждали его релиза с нетерпением. "Кайф, мала" про отношения "на грани" - страсть против непонимания, легкость против драмы. Между тем, что мы чувствуем, и тем, что транслируем. Песня об игре этими контрастами, в которой ты погружаешься в динамику мужского и женского миров, где каждый имеет свое видение, но не всегда готов принять чужое.

Клип снимался на драматизме и контрастах, поэтому мы использовали необычный для меня эмо-панковый образ. Провокативные и нестандартные действия девушек в ролике "обламывают кайф" лирическому герою, и через этот прием передается главный месседж песни - разное восприятие ситуаций всегда влияет на развитие отношений.

Позитив
Positiff Кайф, мала - Позитив рассказал про отцовство и творчество / Пресс-служба Positiff

Вы с женой - творческие личности. Хотели бы, чтобы дочь пошла в искусство и шоу-биз?

Мы точно не будем навязывать ни один путь. Но если она почувствует призвание к искусству, я только поддержу. Главное - чтобы она была счастлива и имела свободу выбора, пробовала разные вещи и отталкивалась от своих ощущений. Какая это будет сфера - музыка, кино, живопись или что-то совсем другое - покажет время. А мы просто будем рядом.

Изменились ли ваши музыкальные вкусы (какую музыку слушаете с дочерью)?

Мои музыкальные предпочтения всегда при мне, и сейчас я понемногу делюсь ими с дочкой. У нас есть отдельный плейлист - там немного джаза, саундтреки из фильмов, что-то из мюзиклов. Это музыка, которая создает атмосферу. И я вижу, что ей нравится, особенно когда я начинаю что-то напевать.

Позитив
Positiff Кайф, мала - Позитив рассказал про отцовство и творчество / Пресс-служба Positiff

Женитьба, появление ребенка, успешные синглы... Какая следующая амбициозная цель (или большая мечта) в планах POSITIFF, как звезды, и Алексея, как "земной" личности?

Сейчас я получаю кайф от жизни и хочу просто масштабировать это ощущение. Развивать творчество, пробовать новое, искать неожиданные решения, творить что-то, что будет резонировать. В то же время ценю баланс между сценой и жизнью. Хочу проводить время с семьей, друзьями, жить моментами и не забывать наслаждаться всем происходящим.

Смотрите клип на трек POSITIFF - "Кайф, мала":

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Кто такой Позитив?

Алексей Завгородний, более известный под псевдонимом Позитив — украинский певец и композитор, автор песен, музыкальный продюсер и актёр. Бывший участник дуэта "Время и Стекло". Сотрудничал с Потапом и продюсерским центром MOZGI Entertainment. Принимал участие в проектах "Голос. Діти" (в качестве звездного тренера вместе с Надей Дорофеевой; 4 сезон) и "Танці з зірками-7".

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