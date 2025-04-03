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"Восхищаемся Путиным": отец Маска раскрыл отношение своей семьи к диктатору РФ

Виталий Кирсанов
3 апреля 2025, 19:38
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Эррол Маск считает Путина "примером сильного лидера".
Отец Илона Маска заявил, что они с сыном восхищаются Путиным
Отец Илона Маска заявил, что они с сыном восхищаются Путиным / коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, ua.depositphotos.com, BBC News

Что сказал Эррол Маск:

  • Путин говорит логичные вещи
  • Трудно не испытывать восхищение Путиным

Отец американского миллиардера и соратника президента США Илона Маска Эррол Маск заявил, что он и его семья восхищаются российским диктатором Владимиром Путиным. Такое заявление он сделал в интервью ВВС.

"Вы говорите, что время от времени ведете политические дискуссии с Илоном. Он когда-нибудь упоминал российского президента? Он рассказывал, что думает о Владимире Путине?" – спросила у Эррола Маска журналистка.

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"Как семья, мы определенно немного восхищаемся господином Путиным. Было бы глупо не восхищаться, потому что он всегда спокоен. Я слушаю его речи – он говорит логичные вещи. Очень трудно не испытывать восхищение к господину Путину", – заявил Эррол Маск.

По словам отца Маска, так думает не только он сам, но и его сын.

"Мы все одинаковые, мы все так думаем. Вот эта вся риторика – не доверяйте этому человеку – все эти люди пытаются убедить вас в том, что вы не должны доверять словам Путина", – сказал отец соратника Трампа.

Эррол Маск добавил, что считает Путина "примером сильного лидера".

Журналистка также напомнила ему, что именно Путин развязал войну в Украине и это привело к гибели многих тысяч людей. Однако на это Маск-старший возразил, что якобы только спустя долгое время люди узнают, кто начал войну.

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Кто такой Эррол Маск

Эррол Маск родился в 1946 году в Претории в семье Уолтера Генри Джеймса Маска и Коры Амелии Робинсон. Его отец был южноафриканским ветераном Второй мировой войны.

Маск работал пилотом, моряком, инженером-электриком, инженером-механиком, консультантом и застройщиком, прежде чем уйти на пенсию.

Также он был совладельцем изумрудного рудника на озере Танганьика в Замбии.

В 2018 году в интервью Business Insider Маск заявил, что после приобретения изумрудного рудника "у нас было столько денег, что мы даже не смогли закрыть свой сейф".

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