"Восхищаемся Путиным": отец Маска раскрыл отношение своей семьи к диктатору РФ

Что сказал Эррол Маск:
- Путин говорит логичные вещи
- Трудно не испытывать восхищение Путиным
Отец американского миллиардера и соратника президента США Илона Маска Эррол Маск заявил, что он и его семья восхищаются российским диктатором Владимиром Путиным. Такое заявление он сделал в интервью ВВС.
"Вы говорите, что время от времени ведете политические дискуссии с Илоном. Он когда-нибудь упоминал российского президента? Он рассказывал, что думает о Владимире Путине?" – спросила у Эррола Маска журналистка.видео дня
"Как семья, мы определенно немного восхищаемся господином Путиным. Было бы глупо не восхищаться, потому что он всегда спокоен. Я слушаю его речи – он говорит логичные вещи. Очень трудно не испытывать восхищение к господину Путину", – заявил Эррол Маск.
По словам отца Маска, так думает не только он сам, но и его сын.
"Мы все одинаковые, мы все так думаем. Вот эта вся риторика – не доверяйте этому человеку – все эти люди пытаются убедить вас в том, что вы не должны доверять словам Путина", – сказал отец соратника Трампа.
Эррол Маск добавил, что считает Путина "примером сильного лидера".
Журналистка также напомнила ему, что именно Путин развязал войну в Украине и это привело к гибели многих тысяч людей. Однако на это Маск-старший возразил, что якобы только спустя долгое время люди узнают, кто начал войну.
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Кто такой Эррол Маск
Эррол Маск родился в 1946 году в Претории в семье Уолтера Генри Джеймса Маска и Коры Амелии Робинсон. Его отец был южноафриканским ветераном Второй мировой войны.
Маск работал пилотом, моряком, инженером-электриком, инженером-механиком, консультантом и застройщиком, прежде чем уйти на пенсию.
Также он был совладельцем изумрудного рудника на озере Танганьика в Замбии.
В 2018 году в интервью Business Insider Маск заявил, что после приобретения изумрудного рудника "у нас было столько денег, что мы даже не смогли закрыть свой сейф".
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