'Украинский след': в республиканской партий открыто высмеяли заявление Маска

В Республиканской партии США сделали ироничное заявление после того, как Илон Маск нашел якобы "украинский след" в кибератаке на соцсеть X.

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В республиканской партий открыто высмеяли заявление Маска о причастности Украины к кибератаке на соцсеть X / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента Украины

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В США высмеяли Маска из-за "украинского следа" в кибератаке на соцсеть X

Эксперты отмечают, что доля украинских IP-адресов была минимальной

Представитель 54-го округа Калифорнии, конгрессмен-республиканец Джек Кимбл с сарказмом отреагировал на заявление приближенного к президенту США миллиардера и члена администрации Белого Дома Илона Маска об участии Украины в кибератаке на соцсеть X.

Комментируя недавние обвинения Илона Маска о вероятной причастности Украины к кибератаке на социальную сеть X, Кимбл призвал американского миллиардера к переговорам с Украиной и заявил, что у того "нет карт".

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"Если Украина действительно атаковала Twitter, как это сказал Илон Маск, то это очень серьезно. Приглашаю Украину к переговорам со мной, чтобы мы могли установить мир в Twitter. Однако, к сожалению, Илон не имеет карт и не владеет мастью, поэтому он, вероятно, должен будет многим уступить", - говорится в заметке в сети X.

Что этому предшествовало

Социальная сеть X (Twitter) потерпела масштабный сбой по всему миру днем 10 марта, и только вечером ее работу полностью восстановили.

По данным пользователей, платформа, принадлежащая Илону Маску, дважды претерпела глобальные технические сбои, из-за чего доступ к соцсети был невозможен.

Маск подтвердил, что X стала жертвой массированной кибератаки, а впоследствии заявил, что атака якобы происходила с IP-адресов в Украине.

"X сейчас под массовой кибератакой. IP-адреса киберпреступников расположены в Украине", - сказал Илон Маск в эфире Fox News.

В то же время, как сообщает Reuters, источники в сфере кибербезопасности поставили под сомнение эти утверждения, отметив, что основной трафик атак поступал из США, Вьетнама, Бразилии и других стран, а доля украинских IP-адресов была минимальной.

Эксперты также отмечают, что атаки типа DDoS сложно отследить, и IP-адреса редко позволяют точно определить истинный источник угрозы.

Что известно об Илоне Маске / Инфографика: Главред

Заявления Маска - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, член администрации Трампа и мультимиллиардер Илон Маск заявил, что украинский фронт может потерпеть крах, если он отключит доступ к спутниковому интернету Starlink. Об этом владелец SpaceX, которой принадлежит эта сеть, написал на платформе X.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский пригрозил разорвать контракт с компанией SpaceX в случае прекращения работы Starlink в Украине. В то же время госсекретарь США Марко Рубио заверил, что доступ Украины к спутниковой связи не будет заблокирован.

Кроме того, Илон Маск, возглавляющий департамент государственной эффективности США (DOGE), в соцсети X поддержал мнение о необходимости выхода Соединенных Штатов из НАТО и ООН.

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Кто такой Илон Маск Илон Рив Маск - инженер, предприниматель, изобретатель, инвестор, миллиардер. Основатель компаний "SpaceX", "PayPal"[14], Neuralink и The Boring Company, главный дизайнер (Chief Product Architect), генеральный директор и председатель совета директоров "Tesla Inc.", управляющей заводом Tesla. Входит в совет директоров компании "SolarCity", основанной его двоюродными братьями. Во время российского вторжения Илон Маск публично поддержал Украину и обеспечил поставки сервисов глобальной спутниковой системы Starlink на территорию Украины после официального обращения Михаила Федорова - министра цифровой трансформации Украины - 27 февраля 2022 года. 3 октября 2022 года Маск опубликовал в Twitter твит, который многие восприняли как фактически поддерживающий российскую пропаганду. Этот твит привел к бурным негативным реакциям, в результате чего акции Tesla упали в цене на 8,5 % в течение 12 часов, а сам Маск получил всеобщее осуждение некоторых влиятельных лиц. Ему даже иронично предложили "отдать Аляску, историческую территорию России до 1867 года для того, чтобы задобрить Путина?" На твит отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский, который предложил проголосовать за: Илона Маска, который за Украину или Илона Маска, который за Россию. В начале ноября 2023 года Маск заявил, что Украине пора идти на переговоры с Россией, чтобы избежать новых смертей на фронте. 13 февраля 2024 года Илон Маск высказался против законопроекта США о предоставлении финансовой помощи Украине и призвал американцев давить на сенаторов, чтобы они не одобряли продолжение военной помощи Украине. По его мнению, Путин не может проиграть войну и поэтому не нужно помогать Украине, сообщает Википедия.

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