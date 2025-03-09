'Замолчи, мелкий человек': Маск и Рубио ответили на угрозы главы МИД Польши

Илон Маск заявил, что никогда бы не отключил Украине Starlink.

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Маск заявил, что никогда бы не отключил Украине Starlink / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/DonaldTrump, European Union

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Польша пригрозила разрывом контракта, если Маск отключит Starlink для Украины

Госсекретарь США Марко Рубио ответил, что Украину не отключат от Starlink

Маск утверждает, что никогда не отключит Starlink для Украины

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский пригрозил Илону Маску разорвать контракт с компанией SpaceX, если Starlink не будет работать в Украине. В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио заверил, что Украине никто не будет блокировать доступ к Starlink.

Глава польского МИД объяснил, что именно Польша финансирует предоставление услуг Starlink для Украины. Он подчеркнул, что в случае, если Маск отключит Украину от Starlink, Польша вынуждена будет искать других поставщиков спутникового интернета для Киева.

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"Starlinks для Украины оплачивает Министерство цифровизации Польши, его стоимость составляет около 50 млн долларов в год. Если SpaceX окажется ненадежным поставщиком, мы будем вынуждены искать других поставщиков", - написал он в соцсети X.

Госсекретарь США Марко Рубио отреагировал на это сообщение, заявив, что никто в США не угрожал Украине отключением Starlink.

"Просто выдумки. Никто не угрожал отключить Украину от Starlink. И скажите спасибо, потому что без Starlink Украина давно бы проиграла эту войну, а россияне уже стояли бы на границе с Польшей", - заявил Рубио в X.

Заявление Маска

На заявление Сикорского отреагировал владелец компании SpaceX - скандальный Илон Маск.

"Замолчи, мелкий человек. Вы платите крошечную долю стоимости. И замены Starlink нет", - написал самоуверенно миллиардер в X.

Вскоре Маск уточнил, что никогда не отключит Starlink для Украины. В то же время по его мнению, без Starlink "украинские линии связи разрушились бы", поскольку "россияне могут заглушить все другие коммуникации".

"Именно так! Чтобы быть предельно ясным, независимо от того, насколько я не согласен с политикой Украины, Starlink никогда не выключит свои терминалы... Мы бы никогда не пошли на такое и не использовали бы это как разменную монету", - заявил он.

Илон Маск / Главред - инфографика

Угрозы Маска и остановка помощи от США - что известно

Напомним, Илон Маск заявил, что фронт в Украине развалится, если он отключит доступ к спутниковому интернету Starlink. Миллиардер считает, что его спутники являются "костяком" украинской армии.

Также администрация Дональда Трампа прекратила предоставление важных обновлений для систем глушения украинских ВВС, что может снизить их способность противостоять российским атакам. Обновления для систем AN/ALQ-131, которые позволяют адаптироваться к изменениям частот радаров, больше не поступают для украинских летчиков.

Как сообщал Главред, заявление Владимира Зеленского о возможной продолжительности войны стало одним из факторов решения Дональда Трампа прекратить помощь Украине. Это решение поддержали все советники Трампа по нацбезопасности после нескольких встреч.

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Что такое Starlink? Starlink - это глобальная спутниковая система американской компании SpaceX для обеспечения высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом в Интернет в местах, где он был ненадежным, дорогим или полностью недоступным. Разработка проекта началась в 2015 году. В мае 2019 года была запущена первая группа из 60 спутников-прототипов, передает Википедия. В 2020 году компания SpaceX начала предоставлять коммерческие услуги доступа в Интернет в северной части США и Канаде. На текущий момент количество абонентов Starlink составляет 2,3 миллиона человек. С 2022 года Starlink применяют Вооруженные Силы Украины для связи между подразделениями и наведения оружия, дронов и артиллерии с целью уничтожения вражеских военных позиций, танков и техники во время полномасштабного вторжения России в Украину.

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