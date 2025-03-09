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Трамп заморозил важную поддержку для украинских Воздушных сил: что известно

Марина Фурман
9 марта 2025, 15:42
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Соответствующий шаг Соединенных Штатов может снизить способность Украины противостоять воздушным атакам.
Трамп, F-16
У Украины есть альтернативы американским F-16 / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, УНИАН

Основное:

  • США заморозили техническую поддержку F-16 для Украины
  • Из-за такого шага ВВС Украины могут иметь трудности с отражением воздушных атак

Администрация Дональда Трампа прекратила предоставление важной поддержки для украинских ВВС. Такой шаг может снизить способность Украины противостоять воздушным атакам. Об этом сообщает аналитик Forbes Дэвид Акс.

По его словам, хотя Соединенные Штаты не могут просто отключить истребители F-16, разработанные в США, для украинских ВВС, прекращение обновлений для систем глушения создает серьезные риски. Поскольку российские ВВС могут адаптироваться, изменяя частоты своих радаров, чтобы обходить помехи. При администрации Байдена ВВС США регулярно обновляли частоты AN/ALQ-131 в ответ на такие изменения. Однако, при Трампе, украинские летчики перестали получать эти обновления.

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Впрочем, у Украины есть альтернатива - она может частично компенсировать этот недостаток благодаря французским истребителям Dassault Mirage 2000.

В отличие от американских F-16, французские Mirage 2000 имеют собственные мощные системы глушения, и США не участвуют в их программировании.

Известно, что в настоящее время на вооружении французских ВВС Mirage 2000-5F используются комплекс радиоэлектронной борьбы с приемником предупреждения Serval, глушителем Sabre и дозатором противоракетных ловушек Eclair. Эта система была передовой в 1980-х, но впоследствии потеряла свою эффективность.

Учитывая серьезную угрозу со стороны РФ, Министерство обороны Франции сообщило, что перед отправкой Mirage 2000 в Украину они будут оснащены современными системами радиоэлектронной борьбы.

Самолет Мираж Mirage инфографика
Mirage / Инфографика: Главред

Остановка помощи США - что известно

Как сообщал Главред, по данным CNN, бывший президент США Дональд Трамп принял решение приостановить военную поддержку Украины после напряженного разговора с Владимиром Зеленским во время их встречи в Овальном кабинете Белого дома. Аналитики и официальные лица предупредили, что это может существенно ослабить обороноспособность Украины, снизив эффективность армии в борьбе с агрессией.

В то же время спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что пауза в военной помощи США Украине является временной и связана с событиями в Белом доме.

Кроме того, Соединенные Штаты Америки прекратили сотрудничество с Украиной в сфере обмена разведывательными данными, заявил глава ЦРУ Джон Рэтклифф. В Financial Times уточняли, что разведывательное сотрудничество США было решающим для способности Украины обнаруживать и атаковать российские военные цели.

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Forbes - американский деловой журнал, основанный в 1917 году, с 2014 года принадлежит гонконгской инвестиционной группе Integrated Whale Media Investments, сообщает Википедия.

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