Соглашения об недрах Трампу мало: названо условие возобновления помощи Украине

По данным СМИ, Трамп готов возобновить военную помощь Украине в случае изменения ее позиции относительно мирных переговоров и начала подготовки к выборам.

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Трамп хочет большего чем просто соглашение об ископаемых / Коллаж: Главред, фото: скриншот foxnews.com/video, nato.int

О чем говорится в материале NBC News:

Соглашение о полезных ископаемых мало, чтобы США возобновили военную помощь Украине

Трамп требует от Украины пересмотра позиций по территориальным уступкам и выборам

Президент Дональд Трамп в частных разговорах дал понять своим помощникам, что одного лишь соглашения о добыче полезных ископаемых между Вашингтоном и Киевом будет недостаточно для возобновления военной помощи и обмена разведданными с Украиной. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на представителя администрации и другого американского чиновника.

По их словам, Трамп требует не только подписания соглашения, которое предоставит США долю в украинских минеральных ресурсах, но и изменений в позиции президента Владимира Зеленского относительно мирных переговоров, в частности готовности уступить территории в пользу России. Также, по данным источников, Трамп хочет, чтобы Зеленский сделал шаги в направлении проведения выборов в Украине, а возможно, даже ушел в отставку.

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Выборы в Украине пока невозможны из-за действия военного положения, введенного после вторжения России в 2022 году, что предусмотрено конституционными нормами.

"Как продемонстрировал президент Трамп, зачитывая послание президента Зеленского на совместном заседании, украинцы достигли положительных сдвигов. Во время встреч в Саудовской Аравии на следующей неделе мы надеемся услышать больше положительных сдвигов, которые, надеемся, в конце концов положат конец этой жестокой войне и кровопролитию", - заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз, отвечая на вопрос о требованиях Трампа.

После объявления Соединенными Штатами паузы в обмене оборудованием и разведданными на этой неделе, Россия активизировала атаки на Украину.

Однако, как отмечают американский чиновник и представитель администрации, у США нет доказательств, что прекращение обмена разведданными непосредственно повлияло на интенсивность российских ударов. По их словам, эти масштабные атаки, вероятно, были спланированы еще до того, как была приостановлена передача разведывательной информации и военной помощи.

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Политика Трампа в отношении Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, политический эксперт, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик отметил, что Украина имеет весомые козыри, в том числе и на международной арене. В то же время ключевой вопрос заключается в том, сможет ли украинская правящая элита эффективно ими воспользоваться.

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения жестких санкций против России, а также введения тарифов на российские товары. Об этом он сообщил в Truth Social.

После массированной ракетной атаки России на Украину 7 марта Трамп сделал противоречивые заявления. Выступая в Белом доме, он отметил, что сейчас ему сложнее вести переговоры с Украиной, чем с Россией.

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Что известно о NBC News? NBC News - новостной телевизионный канал США, принадлежащий National Broadcasting Company (NBC). Он начал свою работу 21 февраля 1940 года. К торговым маркам NBC News относятся NBCNews.com, msnbc.com, TODAY.com, NBCPolitics.com, NBC Nightly News, Meet the Press, Dateline, Breaking News и Newsvine, пишет Википедия.

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