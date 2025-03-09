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"Возникнут трудности": какие страны выступят против плана перевооружения Европы

Юрий Берендий
9 марта 2025, 13:53
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Ряд стран могут выступить против процесса перевооружения на фоне российской угрозы по политическим и экономическим причинам, указывает аналитик.
'Возникнут трудности': какие страны выступят против плана перевооружения Европы
Какие страны выступят против плана перевооружения Европы / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем сказал Леонов:

  • Существует ряд стран Европы, которые могут выступить против процесса перевооружения
  • Актуальным встает вопрос создания нового военного союза

Европа пытается унифицировать и координировать оборонную политику, однако процесс перевооружения может сталкиваться с трудностями из-за позиции отдельных стран, где у власти остаются пророссийские лидеры. Об этом в интервью Главреду рассказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.

По его словам, прежде всего речь идет о Словакии и Венгрии, где руководство занимает пророссийскую позицию. Кроме того, определенные трудности могут возникать и в странах с нейтральным статусом, таких как Мальта и Австрия, которые выступали против создания фонда для модернизации европейского военно-промышленного комплекса.

"Также могут возникнуть трудности со странами, в которых возможны политические изменения в пользу пророссийских сил. Например, Болгария, если там к власти придут пророссийские политики, то есть, это динамичный процесс. С этой точки зрения более актуальным может стать вопрос создания нового военного или военно-политического союза на европейском континенте, к которому постепенно будут привлекаться страны, которые изъявят желание присоединиться. При этом они должны соответствовать определенным критериям", - сказал он.

Леонов отметил, что даже те страны, которые поддерживают идею оборонного союза, могут столкнуться с проблемами в выполнении установленных требований, например, относительно необходимого уровня расходов на оборону в процентном соотношении к ВВП.

Смотрите видео интервью Александра Леонова Главреду о плане перевооружения Европы:

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Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен презентовала пятиэтапный план перевооружения ЕС и финансовой поддержки Украины на сумму 800 миллиардов евро.

Премьер-министр Польши Дональд Туск, выступая перед заседанием Евросовета в Брюсселе, подчеркнул, что европейская безопасность не исключает сотрудничества с США, а также заявил, что Европа способна победить в любом противостоянии с Россией.

В то же время быстрое перевооружение Европы осложнено проблемами в военном производстве. Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов отметил, что некоторые страны, такие как Польша, могут оперативно решать вопросы вооружений, тогда как другие будут действовать медленнее.

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Кто такой Александр Леонов

Александр Леонов - исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента".

Родился 18 марта 1971 года в с. Красноселье Александровского района Кировоградской области. Окончил Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт".

Работал в Национальном институте украинско-российских отношений (позже - Национальный институт проблем международной безопасности) при Совете национальной безопасности и обороны Украины, Офисе лидера блока "Наша Украина" Виктора Ющенко (2003-2005 гг.), Секретариате Президента Украины (заместитель руководителя службы), ОО "Центр расширения возможностей".

Автор ряда научных статей и исследований на тему использования телевидения и Интернета в информационных войнах, информационных спецоперациях и т.п.

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