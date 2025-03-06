"Европа способна выиграть любое противостояние": Туск готов сделать РФ проигравшей

Европейская безопасность не означает пренебрежение сотрудничеством с США, считает Туск.

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Дональд Туск / Коллаж: Главред, фото: Donald Tusk, Википедия

Что сказал Туск:

Европа должна начать верить в свою победу

Сохранение НАТО - приоритетно

Европейская безопасность не означает пренебрежение сотрудничеством с СШАЕвропа может выиграть любое противостояние с Россией. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск перед началом заседания Евросовета в Брюсселе, сообщают Новини.LIVE.

"Европа как единое целое действительно способна выиграть любое противостояние с Россией: финансовое, экономическое или военное. Мы просто должны начать в это верить, и сегодня это происходит", - сказал он. видео дня

Туск подчеркнул, что поднимет вопрос усиления военного присутствия ЕС и НАТО на границах с Россией и Беларусью, а также призвал к укреплению трансатлантического альянса.

Он также отметил, что европейская безопасность не означает пренебрежение сотрудничеством с США.

"Сегодня Америка является несколько более требовательным и сложным партнером. Но, усиливая собственную оборону, Европа должна влиять на укрепление трансатлантических отношений. Сохранение НАТО и союза с Соединенными Штатами должно оставаться абсолютным приоритетом", - отметил польский премьер.

Военная помощь Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко заявил, что пока нет официальных подтверждений относительно прекращения передачи США разведданных и оборонной помощи Украине.

Тем временем президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила пятиэтапный план перевооружения ЕС и поддержки Украины, о чем объявила на брифинге в Брюсселе.

В то же время Венгрия заблокировала выделение Европейским Союзом 20 млрд евро военной помощи Украине, сообщает Politico со ссылкой на проект выводов Совета ЕС. Издание отмечает, что ранее ЕС уже одобрил 60 млрд евро на военную помощь Украине в 2025 году, и эта сумма остается неизменной, однако Будапешт выступает против нового пакета.

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Кто такой Дональд Туск? Дональд Францишек Туск (род. 22 апреля 1957, Гданьск, ПНР) — польский политик кашубского происхождения, премьер-министр Польши (2007-2014; с 2023), председатель Европейского Совета (2014-2019), соучредитель и председатель партии "Гражданская платформа", бывший заместитель председателя Сената. Был заместителем председателя партии "Союз свободы", в 1980-х годах участвовал в деятельности движения "Солидарность" пишет Википедия.

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