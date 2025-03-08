Оборонный план на $800 млрд: какая страна ЕС способна быстро перевооружиться

Европейские страны все еще не смогли перезапустить свое военное производство, считает Александр Леонов.

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Страны Евросоюза не могут перевооружаться одновременно и быстро - эксперт / Коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

Кратко:

Европе сложно быстро перевооружиться

Одни страны могут перевооружаться быстрее, а другие – медленнее

Нужны четкие критерии перевооружения в Европе

Европа не может быстро перевооружиться, ведь ситуация с военным производством остается сложной. Возможен сценарий, при котором одни страны будут решать вопрос вооружений стремительно, как Польша, а другие – медленно. Об этом заявил исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.

"Есть проблема"

В интервью Главреду он рассказал о том, что быстро перевооружиться Европа не сможет. Нужно время, и это показывает даже пример Соединенных Штатов.

"Есть проблема, и здесь следует учитывать разную скорость процессов. Ведь очевидно, что реализовать это немедленно невозможно. И невозможно это сделать по чисто технологическим причинам, поскольку масштабирование производства оружия, даже того, которое уже существует, требует времени и значительных инвестиций.

Например, чтобы не быть голословным: в США в конце 2022 года выпускали примерно 15 000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм в месяц. К концу 2024 года производили примерно 100 000. То есть на то, чтобы, имея технологию, финансирование и все необходимые ресурсы, масштабировать производство снарядов в несколько раз, понадобилось два года. А в Европе ситуация еще сложнее. Насколько я помню, в 2022 году в Германии выпускали всего 15 000 снарядов калибра 155 мм в год", - говорит Леонов.

Он отметил, что концерн Rheinmetall неспроста решил строить производство в Украине, поскольку в Европе сложнее запустить работу по причине бюрократии.

"Очевидно, все это требует серьезных решений и значительных инвестиций. Тот факт, что Rheinmetall, например, строит заводы в Украине, свидетельствует о том, что концерн использует сотрудничество с Украиной, в частности, чтобы обойти бюрократические трудности в ЕС, где решения принимаются медленно и сложно", - считает аналитик.

Польша - одна из тех стран, которые могут перевооружаться быстрее

По его мнению, одни страны могут быстрее перевооружаться – как Польша – а другие – более медленно.

"С этой точки зрения есть страны, которые готовы быстро адаптироваться. Например, Польша активно наращивает вооружение, увеличила расходы на оборону до 5% ВВП и объявила об удвоении численности армии.

Очевидно, что это может быть ситуация, когда одни страны, имея возможность, быстрее перевооружаются и двигаются вперед, тогда как другие действуют медленнее. Однако должны быть четкие критерии, к которым следует стремиться, и конкретные сроки, в течение которых это нужно реализовать.

Иначе это может повторить ситуацию с НАТО, где, хотя Устав и предусматривает расходы на оборону на уровне 2% ВВП, большинство стран-членов Альянса долгое время не придерживались этого требования", - подчеркнул Александр Леонов.

Ранее Александр Леонов заявил, что Европа могла бы создать альтернативный НАТО военно-политический союз. В новую организацию вошли бы страны, которые оказывают поддержку Украине.

Смотрите интервью Александра Леонова Главреду:

Перевооружение стран Европы – что об этом известно:

Как сообщал Главред, 2 марта руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европе следует готовиться к худшему сценарию. По ее словам, европейским странам нужно срочное перевооружение и анонсировала презентацию соответствующего плана.

Спустя несколько дней, 6 марта, все 27 стран Евросоюза одобрили план перевооружения Европы. Документом предусмотрена мобилизация 800 миллиардов евро на реализацию такой цели и 150 млрд евро включительно для оборонных нужд.

Деньги будут направлены на модернизацию средств противовоздушной обороны и обновление оборонной инфраструктуры стран ЕС.

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