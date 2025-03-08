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Альтернатива НАТО: прогноз создания нового оборонного союза в Европе

Алексей Тесля
8 марта 2025, 02:30
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ЕС пытается найти собственные механизмы безопасности, считает Александр Леонов.
Альтернатива НАТО: прогноз создания нового оборонного союза в Европе
/ Коллаж: Главред, фото: nato.int, twitter.com/USNATO, ua.depositphotos.com

Важно:

  • Прогноз создания военного союза на базе нескольких европейских стран
  • ЕС движется к обретению своей оборонной субъектности

В течение длительного времени в Европе считалось, что американский "ядерный зонтик" НАТО гарантирует безопасность континента при любых ситуациях. Но с приходом к власти Дональда Трампа стало понятно, что рассчитывать на безоговорочную поддержку со стороны США уже не стоит.

Именно поэтому сейчас ЕС так отчаянно и быстро пытается найти собственные механизмы безопасности, заявил директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов в интервью Главреду.

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"Интересно предложение Фридриха Мерца, человека, который, вероятно, станет следующим канцлером Германии, о создании нового оборонного союза", - подчеркнул эксперт.

Он считает, что создание военного союза на базе нескольких европейских стран может начаться с тех государств, которые готовы посылать войска в Украину. И это может означать формирование новой военно-политической структуры, альтернативной НАТО, но с более жесткими обязательствами для членов.

"В отличие от НАТО, где каждая страна сама определяет формат своей помощи согласно Пятой статье (которая позволяет ограничиться даже лишь политической или гуманитарной поддержкой), в новом союзе могут быть прописаны более четкие механизмы взаимодействия", - не исключает аналитик.

По его мнению, создание нового альянса позволило бы ввести более эффективные и оперативные механизмы управления.

"Ведь мы видим, что и Европейский Союз, и НАТО часто страдают от медленного и сложного процесса принятия решений. Нужно избегать этих ловушек, ведь новые времена требуют новых решений", - уверен он.

Собеседник также не исключает, что ЕС движется к обретению своей оборонной субъектности.

"И, думаю, в Европе понимают: как только они смогут отказаться от помощи Соединенных Штатов, то смогут общаться с Америкой совсем другим тоном", - добавил Леонов.

Как сообщал Главред, РФ отработала нападение на страны НАТО. Москва, вероятно, будет стремиться выйти к границам Туркуского договора 1743 года, утверждает финское издание.

Ситуация на фронте и действия агрессора России указывают на то, что Кремль не настроен на переговоры с Украиной и установление длительного мира. Москва формирует новые военные дивизии, усиливает сотрудничество с КНДР и демонстрирует подготовку к потенциальному конфликту с НАТО, считают аналитики американского Института изучения войны.

Европа готовится к войне с Россией. И как бы РФ не хорохорилась, в этой войне она столкнется с тем, к чему не будет готова, считает журналист, писатель и публицист Александр Сотник.

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Кто такой Александр Леонов

Александр Леонов - исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента".

Родился 18 марта 1971 года в с. Красноселье Александровского района Кировоградской области. Окончил Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт".

Работал в Национальном институте украинско-российских отношений (позже – Национальный институт проблем международной безопасности) при Совете национальной безопасности и обороны Украины, офисе лидера блока "Наша Украина" Виктора Ющенко (2003-2005 гг.), секретариате Президента Украины (заместитель руководителя службы), ОО "Центр расширения возможностей".

Автор ряда научных статей и исследований на тему использования телевидения и интернета в информационных войнах, информационных спецоперациях и т.п.

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