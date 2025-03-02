"Нужно готовиться к худшему": в ЕС призвали к срочному перевооружению

Кратко:
- Украина нуждается в сильной позиции
- Европе нужно срочно перевооружаться
- План перевооружения представят на днях
Лидеры Европы обсудили на саммите возможности, как сделать сильной позицию Украины. Киеву необходимы всесторонние гарантии безопасности, которые усилят экономические и военные позиции государства. Европейским странам необходимо срочное перевооружение, план будет представлен через несколько дней. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Как сообщает The Guardian, она рассказала о том, что Европа нуждается в срочном перевооружении. План будет представлен на саммите 6 марта.
По ее словам, в условиях нынешней агрессивной ситуации на мировой политической арене, нужно готовиться у худшему сценарию и укреплять свою оборону.
"Сейчас чрезвычайно важно увеличить инвестиции в оборону на длительный период времени. Это ради безопасности ЕС. В геостратегической среде, в которой мы живем, нам нужно готовиться к худшему, а значит, укреплять оборону", - подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.
Саммит лидеров Европы в Лондоне 2 марта – главные новости:
Как сообщал Главред, в Британии состоялся саммит лидеров Европы, в котором приняли участие президент Владимир Зеленский, британский премьер Кир Стармер, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц, премьер Канады Джастин Трюдо и другие руководители и представители государств.
По итогам саммита Кир Стармер провел пресс-конференцию, в ходе которой рассказал, что Британия, Украина и Франция будут работать над мирным планом и передадут документ президенту США Трампу.
Также он акцентировал внимание на том, что Европа не примет новых "Минских соглашений".
Кроме того, по словам Стармера, Британия будет готова отправить войска в Украину.
Между тем Стармер анонсировал и новую встречу с Трампом.
"Хочу быть четким. Сейчас нам нужно сотрудничать с Америкой. Мы согласились, что очень скоро встретимся с американским президентом, чтобы сотрудничать до момента, пока у нас не будет общего плана. Это не момент для переливания из пустого в порожнее. Это момент. Чтобы объединиться для длительного мира", - подчеркнул британский премьер.
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Кто такая Урсула фон дер Ляйен?
Урсула фон дер Ляйен - немецкий политический деятель, член Христианско-демократического союза, министр обороны Германии в 2013-2019 годах; с 1 декабря 2019 года - президент Европейской комиссии. По представлению Европейского совета фон дер Ляйен была избрана на должность президента Европейской комиссии Европейским парламентом 16 июля 2019 года, пишет Википедия.
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