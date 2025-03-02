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"Нужно готовиться к худшему": в ЕС призвали к срочному перевооружению

Андрей Ганчук
2 марта 2025, 20:54
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План перевооружения должен быть представлен 6 марта.
ЕС, войска ФРГ
Нужно усилить Украину и срочно перевооружить Европу - Евросоюз / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Кратко:

  • Украина нуждается в сильной позиции
  • Европе нужно срочно перевооружаться
  • План перевооружения представят на днях

Лидеры Европы обсудили на саммите возможности, как сделать сильной позицию Украины. Киеву необходимы всесторонние гарантии безопасности, которые усилят экономические и военные позиции государства. Европейским странам необходимо срочное перевооружение, план будет представлен через несколько дней. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как сообщает The Guardian, она рассказала о том, что Европа нуждается в срочном перевооружении. План будет представлен на саммите 6 марта.

видео дня

По ее словам, в условиях нынешней агрессивной ситуации на мировой политической арене, нужно готовиться у худшему сценарию и укреплять свою оборону.

"Сейчас чрезвычайно важно увеличить инвестиции в оборону на длительный период времени. Это ради безопасности ЕС. В геостратегической среде, в которой мы живем, нам нужно готовиться к худшему, а значит, укреплять оборону", - подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

Саммит лидеров Европы в Лондоне 2 марта – главные новости:

Как сообщал Главред, в Британии состоялся саммит лидеров Европы, в котором приняли участие президент Владимир Зеленский, британский премьер Кир Стармер, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц, премьер Канады Джастин Трюдо и другие руководители и представители государств.

По итогам саммита Кир Стармер провел пресс-конференцию, в ходе которой рассказал, что Британия, Украина и Франция будут работать над мирным планом и передадут документ президенту США Трампу.

Также он акцентировал внимание на том, что Европа не примет новых "Минских соглашений".

Кроме того, по словам Стармера, Британия будет готова отправить войска в Украину.

Между тем Стармер анонсировал и новую встречу с Трампом.

"Хочу быть четким. Сейчас нам нужно сотрудничать с Америкой. Мы согласились, что очень скоро встретимся с американским президентом, чтобы сотрудничать до момента, пока у нас не будет общего плана. Это не момент для переливания из пустого в порожнее. Это момент. Чтобы объединиться для длительного мира", - подчеркнул британский премьер.

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Кто такая Урсула фон дер Ляйен?

Урсула фон дер Ляйен - немецкий политический деятель, член Христианско-демократического союза, министр обороны Германии в 2013-2019 годах; с 1 декабря 2019 года - президент Европейской комиссии. По представлению Европейского совета фон дер Ляйен была избрана на должность президента Европейской комиссии Европейским парламентом 16 июля 2019 года, пишет Википедия.

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