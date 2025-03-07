Трамп после прилета 67 ракет по Украине - "Я верю Путину"

Во время своего выступления в Белом доме он отметил, что сейчас ему сложнее вести переговоры с Украиной чем с РФ.

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Трамп / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, сайт Кремля

Что наговорил Трамп:

Путин якобы не хотел начинать войну в Украине

Он хочет, чтобы сперва прекратились боевые действия

Президент США Дональд Трамп сделал циничны заявления после массированной ракетной атаки РФ на Украину 7 марта.

Во время своего выступления в Белом доме он отметил, что сейчас ему сложнее вести переговоры с Украиной чем с РФ.

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"Я верю Путину, у нас с Россией все очень хорошо. Но сейчас они бомбардируют Украину. Мне, честно говоря, сложнее с Украиной, и у них нет козырей", - заявил Трамп.

Американский президент вновь "затянул песню" о 350 миллиардах долларов помощи Украине и подтвердил, что Путин пользуется тем, что США ограничили доступ Украины к разведывательным данным и военной помощи.

"Любой на его месте делал бы то же самое", - заявил он.

Также Трамп заявил, что Путин якобы не хотел начинать войну в Украине.

"Гарантии безопасности для Украины - это "легкая часть", сначала я хочу "закончить" войну", - заявил Трамп, добавив, что его приоритеты в другом порядке, чем у Европы.

В то время как Украина требует гарантий безопасности для достижения мирного соглашения, Трамп говорит, что хочет, чтобы сперва прекратились боевые действия.

"Прежде чем я даже подумаю об этом, я хочу урегулировать войну, завершить ее", - заявил американский президент.

Помощник Трампа Майк Уолтц отметил, что обе стороны должны сесть за стол переговоров.

"У нас есть первоначальная договоренность с россиянами. У украинцев есть отличная возможность связать наши экономики через минеральную сделку. К сожалению, дела сперва не шли хорошо, но мы имеем шансы развернуть ситуацию", — сказал он на брифинге.

Майк Волтц / Фото: скриншот

По его словам, в Саудовской Аравии Киев и Вашингтон будут обсуждать ресурсную сделку и прекращение огня.

Напомним, в ночь на 7 марта страна-агрессор Россия осуществила массированную ракетно-дроновую атаку на Украину. Под удар попала энергетическая и газовая инфраструктура Украины в разных регионах страны.

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