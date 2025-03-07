Трамп после прилета 67 ракет по Украине - "Я верю Путину"

Что наговорил Трамп:
- Путин якобы не хотел начинать войну в Украине
- Он хочет, чтобы сперва прекратились боевые действия
Президент США Дональд Трамп сделал циничны заявления после массированной ракетной атаки РФ на Украину 7 марта.
Во время своего выступления в Белом доме он отметил, что сейчас ему сложнее вести переговоры с Украиной чем с РФ.
"Я верю Путину, у нас с Россией все очень хорошо. Но сейчас они бомбардируют Украину. Мне, честно говоря, сложнее с Украиной, и у них нет козырей", - заявил Трамп.
Американский президент вновь "затянул песню" о 350 миллиардах долларов помощи Украине и подтвердил, что Путин пользуется тем, что США ограничили доступ Украины к разведывательным данным и военной помощи.
"Любой на его месте делал бы то же самое", - заявил он.
Также Трамп заявил, что Путин якобы не хотел начинать войну в Украине.
"Гарантии безопасности для Украины - это "легкая часть", сначала я хочу "закончить" войну", - заявил Трамп, добавив, что его приоритеты в другом порядке, чем у Европы.
В то время как Украина требует гарантий безопасности для достижения мирного соглашения, Трамп говорит, что хочет, чтобы сперва прекратились боевые действия.
"Прежде чем я даже подумаю об этом, я хочу урегулировать войну, завершить ее", - заявил американский президент.
Помощник Трампа Майк Уолтц отметил, что обе стороны должны сесть за стол переговоров.
"У нас есть первоначальная договоренность с россиянами. У украинцев есть отличная возможность связать наши экономики через минеральную сделку. К сожалению, дела сперва не шли хорошо, но мы имеем шансы развернуть ситуацию", — сказал он на брифинге.
По его словам, в Саудовской Аравии Киев и Вашингтон будут обсуждать ресурсную сделку и прекращение огня.
Напомним, в ночь на 7 марта страна-агрессор Россия осуществила массированную ракетно-дроновую атаку на Украину. Под удар попала энергетическая и газовая инфраструктура Украины в разных регионах страны.
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