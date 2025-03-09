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"Президент будет извиняться": эксперт о том, как Зеленскому "послать" Трампа

Алексей Тесля
9 марта 2025, 02:30
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Виталий Кулик считает происходящее сейчас с государственным управлением настоящей "катастрофой".
/ Коллаж: Главред, фото: скриншот

Важно:

  • Происходящее с государственным управлением является "катастрофой", считает Кулик
  • Позиция Украины "хромает", что делает невозможным ее субъективизацию

Политический эксперт, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик заявил о том, что у Украины есть козыри, в том числе и на международной арене, однако вопрос в том, способна ли украинская правящая элита воспользоваться этими козырями.

"Способна ли она обратиться к активам, которые не задействованы в этой войне, к сожалению, в силу бестолковой мобилизационной политики, коррумпированности элиты, невозможности и нежелания элиты делиться властью и искать партнеров в обществе и политикуме?", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт считает происходящее сейчас с государственным управлением настоящей "катастрофой", которая сдерживает обороноспособность Украины и влияет на ее субъектность.

"Без выполнения этого домашнего задания, без переформатирования мобилизационной политики, без отказа от "бусификации", без наказания виновных за смерти в ТЦК, без наказания виновных за построение и прилет Искандера на полигоне – без всего этого мы будем обречены соглашаться и извиняться перед Трампом. Соглашаться на все то, о чем он договорится с Путиным", - говорит он.

Аналитик уверен, что пока позиция Украины "хромает", что делает невозможным ее субъективизацию.

"Если же мы выполним домашнюю работу, переформатируемся внутри, если не будет ставки на "пять эффективных менеджеров", а будет привлечение людей, которые могут предлагать креативные идеи, появится новый актив, как всегда неожиданный для наших внешних партнеров. Опираясь на него, президенту будет гораздо легче говорить Трампу: "Да пошел ты", - считает он.

Кулик отметил, что в случае субъективизации, Украине можно будет говорить, что вместе с европейцами Киев может некоторое время держаться без американской помощи, и, таким образом, заставить Трампа пересмотреть свою позицию.

"А так, я думаю, что сегодня-завтра президент будет извиняться в той или иной форме. Также в той или иной форме придется подписывать соглашение, проводить совместный саммит евро-американо-украинский для того, чтобы сверить часы. Кроме того, надо будет ехать в Китай, искать какое-то прикосновение к Пекину в переговорном процессе. Здесь слишком сложный механизм достижения ожидаемого мира. Однако затягивать с этой историей Зеленский также не может. Но если бы он выполнил домашнее задание, это бы незначительно усилило наши позиции. Пока не похоже, что власть готова к этому, но это не значит, что это никогда не произойдет", - резюмировал он.

Смотрите видео - интервью Виталия Кулика:

Переговоры Украины с США - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что на следующей неделе пройдут переговоры между Украиной и США. Известно, что в этих переговорах примут участие глава Офиса президента США Андрей Ермак, госсекретарь США Марко Рубио.

Как писал Главред, Владимир Зеленский заявил, что Украина готова подписать предложенное соглашение по полезным ископаемым. По его мнению, США также будут к этому готовы.

Ранее сообщалось, что соглашение между Украиной и Соединенными Штатами "Об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления Украины" смогут подписать глава Минэкономики Юлия Свириденко и глава МИД Андрей Сибига.

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Кто такой Виталий Кулик?

Виталий Кулик (22 сентября 1976 г., Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодня - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

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