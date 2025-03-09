"Президент будет извиняться": эксперт о том, как Зеленскому "послать" Трампа

Виталий Кулик считает происходящее сейчас с государственным управлением настоящей "катастрофой".

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Происходящее с государственным управлением является "катастрофой", считает Кулик

Позиция Украины "хромает", что делает невозможным ее субъективизацию

Политический эксперт, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик заявил о том, что у Украины есть козыри, в том числе и на международной арене, однако вопрос в том, способна ли украинская правящая элита воспользоваться этими козырями.

"Способна ли она обратиться к активам, которые не задействованы в этой войне, к сожалению, в силу бестолковой мобилизационной политики, коррумпированности элиты, невозможности и нежелания элиты делиться властью и искать партнеров в обществе и политикуме?", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт считает происходящее сейчас с государственным управлением настоящей "катастрофой", которая сдерживает обороноспособность Украины и влияет на ее субъектность.

"Без выполнения этого домашнего задания, без переформатирования мобилизационной политики, без отказа от "бусификации", без наказания виновных за смерти в ТЦК, без наказания виновных за построение и прилет Искандера на полигоне – без всего этого мы будем обречены соглашаться и извиняться перед Трампом. Соглашаться на все то, о чем он договорится с Путиным", - говорит он.

Аналитик уверен, что пока позиция Украины "хромает", что делает невозможным ее субъективизацию.

"Если же мы выполним домашнюю работу, переформатируемся внутри, если не будет ставки на "пять эффективных менеджеров", а будет привлечение людей, которые могут предлагать креативные идеи, появится новый актив, как всегда неожиданный для наших внешних партнеров. Опираясь на него, президенту будет гораздо легче говорить Трампу: "Да пошел ты", - считает он.

Кулик отметил, что в случае субъективизации, Украине можно будет говорить, что вместе с европейцами Киев может некоторое время держаться без американской помощи, и, таким образом, заставить Трампа пересмотреть свою позицию.

"А так, я думаю, что сегодня-завтра президент будет извиняться в той или иной форме. Также в той или иной форме придется подписывать соглашение, проводить совместный саммит евро-американо-украинский для того, чтобы сверить часы. Кроме того, надо будет ехать в Китай, искать какое-то прикосновение к Пекину в переговорном процессе. Здесь слишком сложный механизм достижения ожидаемого мира. Однако затягивать с этой историей Зеленский также не может. Но если бы он выполнил домашнее задание, это бы незначительно усилило наши позиции. Пока не похоже, что власть готова к этому, но это не значит, что это никогда не произойдет", - резюмировал он.

Смотрите видео - интервью Виталия Кулика:

Переговоры Украины с США - последние новости по теме

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Как писал Главред, Владимир Зеленский заявил, что Украина готова подписать предложенное соглашение по полезным ископаемым. По его мнению, США также будут к этому готовы.

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Кто такой Виталий Кулик? Виталий Кулик (22 сентября 1976 г., Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодня - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

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