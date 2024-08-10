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Ради защиты Курска: РФ готова пожертвовать одним участком фронта - ISW

Мария Николишин
10 августа 2024, 08:41обновлено 10 августа, 09:14
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Более боеспособные передовые части могут начать прибывать в Курскую область лишь через несколько дней, говорят аналитики.
Ради защиты Курска: РФ готова пожертвовать одним участком фронта - ISW
РФ готова пожертвовать одним участком фронта / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, google.com

Пока что российское военное командование полагается на имеющиеся подразделения, развернутые в районе международной границы, и легкодоступные силы в тылу, большинство из которых укомплектованы призывниками и нерегулярными силами, чтобы противостоять вторжению в Курскую область. Об этом говорится в анализе американского Института изучения войны (ISW).

Там отмечается, что сейчас Россия не хочет перебрасывать силы с востока, чтобы не дать Украине сорвать российское наступление на этом участке фронта.

Аналитики подчеркнули, что на момент начала вторжения в Курской области действовали российские призывники, пограничники ФСБ и бойцы чеченских подразделений спецназа "Ахмат", действующих под командованием МО России. Но российское военное командование вскоре перебросило силы из оперативных резервов, дополнительные подразделения, укомплектованные призывниками, спецназовцев, спецназ (ГРУ), Силы специальных операций (ССО), дополнительный чеченский спецназ "Ахмат", действующий в составе МО России, 1-й корпус армии Донецкой народной республики (АК ДНР) и бывших сотрудников группы Вагнера в Курскую область для защиты от дальнейшего наступления и отвоевания территории.

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"Возможно, российское военное командование сейчас перебрасывает в Курскую область более опытные и лучше оснащенные передовые части с востока или юга Украины, но для прибытия таких частей в Курскую область, скорее всего, понадобится дополнительное время", - отмечают в ISW.

Аналитики добавили, что один из российских военкоров 9 августа утверждал, что в районе Рыльска действуют части 44-го армейского корпуса Северной группировки войск, что позволяет предположить, что российское военное командование может перебрасывать части, накопленные Северной группировкой войск для наступательной операции на севере Харьковской области.

"Утверждение этого военкора, если оно верно, предполагает, что российское военное командование оценивает операцию в Курске как более значительную. Значительная передислокация элементов Северной группировки войск в Курскую область предполагает, что российское военное командование решило, что срыв наступательной операции на севере Харьковской области является необходимой жертвой для надлежащего реагирования на вторжение, избегая при этом передислокации с более приоритетных участков линии фронта", - добавляют в ISW.

При этом аналитики подчеркивают, что более масштабные передислокации российских войск из прифронтовых районов, вероятно, будут происходить медленнее, и более боеспособные передовые части могут начать прибывать в Курскую область только через несколько дней.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Бои в Курской области - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, у командования РФ нет другого варианта, кроме как перебрасывать наемников частной военной компании "Вагнер" из Африки в Курскую область.

Также известно, что военное командование России знало о том, что готовится спецоперация по наступлению на Курск, но никто не захотел информировать об этом российского диктатора Владимира Путина.

Нардеп и секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады Украины Роман Костенко заявил, что украинские военные "профессионально продвигаются" в Курской области России и наносят серьезные потери врагу. ВСУ достигли эффекта внезапности.

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