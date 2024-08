Ради защиты Курска: РФ готова пожертвовать одним участком фронта - ISW

Пока что российское военное командование полагается на имеющиеся подразделения, развернутые в районе международной границы, и легкодоступные силы в тылу, большинство из которых укомплектованы призывниками и нерегулярными силами, чтобы противостоять вторжению в Курскую область. Об этом говорится в анализе американского Института изучения войны (ISW).

Там отмечается, что сейчас Россия не хочет перебрасывать силы с востока, чтобы не дать Украине сорвать российское наступление на этом участке фронта.

Аналитики подчеркнули, что на момент начала вторжения в Курской области действовали российские призывники, пограничники ФСБ и бойцы чеченских подразделений спецназа "Ахмат", действующих под командованием МО России. Но российское военное командование вскоре перебросило силы из оперативных резервов, дополнительные подразделения, укомплектованные призывниками, спецназовцев, спецназ (ГРУ), Силы специальных операций (ССО), дополнительный чеченский спецназ "Ахмат", действующий в составе МО России, 1-й корпус армии Донецкой народной республики (АК ДНР) и бывших сотрудников группы Вагнера в Курскую область для защиты от дальнейшего наступления и отвоевания территории.

Аналитики добавили, что один из российских военкоров 9 августа утверждал, что в районе Рыльска действуют части 44-го армейского корпуса Северной группировки войск, что позволяет предположить, что российское военное командование может перебрасывать части, накопленные Северной группировкой войск для наступательной операции на севере Харьковской области.

"Утверждение этого военкора, если оно верно, предполагает, что российское военное командование оценивает операцию в Курске как более значительную. Значительная передислокация элементов Северной группировки войск в Курскую область предполагает, что российское военное командование решило, что срыв наступательной операции на севере Харьковской области является необходимой жертвой для надлежащего реагирования на вторжение, избегая при этом передислокации с более приоритетных участков линии фронта", - добавляют в ISW.

При этом аналитики подчеркивают, что более масштабные передислокации российских войск из прифронтовых районов, вероятно, будут происходить медленнее, и более боеспособные передовые части могут начать прибывать в Курскую область только через несколько дней.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.