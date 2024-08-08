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Армия РФ не справляется: кого Кремль экстренно перебрасывает в Курскую область

Daiana-Ioanna Shvets
8 августа 2024, 15:16
179
Масштабная операция в приграничной Курской области заставляет Кремль перебрасывать на это направление новых солдат для сопротивления, срочники не справляются.
Армия РФ не справляется: кого Кремль экстренно перебрасывает в Курскую область
Кремль перебрасывает в Курскую область новые силы / Коллаж: Главред, фото: скриншот соцсети, 35 ОБрМП

Российские пропагандистские СМИ жалуются о том, что у командования РФ нет другого варианта, кроме как перебрасывать наемников частной военной компании "Вагнер" в Курскую область (РФ).

Так называемый "вояка" Егор Гузенко опубликовал видеозапись с наемниками, подписав ее словами:

"Я говорил, что будут хорошие новости? Так вот они вам. В Россию возвращаются бойцы ЧВК "Вагнер"... Скоро расскажу о дальнейших сюрпризах".

видео дня

На прикрепленном видео якобы представители ЧВК подтверждают информацию, что возвращаются в РФ - Курскую область.

"Скоро придем. Будет жарко, но мы с огнетушителями", - заявил один из боевиков.

Однако, несмотря на все попытки Кремля хоть как-то исправить ситуацию, по версии издания "База", которое пишет со ссылкой на других российских "военкоров", сейчас часть Суджи, в которой идут стрелковые бои, находится под контролем Украины.

"Украинские формирования заняли западную половину Суджи. Сейчас линия боевого столкновения проходит по району плотины - она является низменностью, через которую протекает достаточно небольшая речка Суджа", - заявил "военкор" Михаил Зинченко.

Так называемый "военком" Юрий Котенок сообщает, что большая часть населенного пункта находится под контролем Украины, а в Судже присутствуют танки.

Пропагандист Юрий Подоляка жалуется, что в Судже "полно солдат ВСУ".

"Суджа для нас в целом потеряна. И это важнейший логистический хаб. И противник пытается это преимущество разыгрывать. От Суджи идет дорога на север, на Льгов. По которой он также пытается продвигаться", - пишет блогер.

Также сообщается, что интенсивные бои идут на рубеже Локня - Никольский - Викторовка - Кругленькое.

Последние события в Курской области

Сегодня у Зеленского впервые прокомментировали события на Курщине и вспомнили о переговорах. События в Курской области "будут влиять на то, как россияне осознают эту войну", считает Михаил Подоляк.

Ранее будут ли переговоры с РФ , пока в Курской области продолжаются мощные бои, ответил нардеп Николай Княжицкий.

А вот руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко убежден, что, вероятно, бои в Курской области заставят отвести войска РФ с Востока.

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