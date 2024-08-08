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Будут ли переговоры с РФ на фоне боев в Курской области: нардеп дал жесткий ответ

Ангелина Подвысоцкая
8 августа 2024, 02:29
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Николай Княжицкий не видит оснований для того, чтобы проводить сейчас мирные переговоры с РФ.
Будут ли переговоры с РФ на фоне боев в Курской области: нардеп дал жесткий ответ
Когда будут переговоры между Украиной и РФ / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, depositphotos.com/ua

В Курской области РФ продолжаются мощные бои. Многих интересует вопрос о том, станут ли эти события началом на пути к переговорам с РФ. Детали рассказал народный депутат Украины Николай Княжицкий, сообщает Еспресо.

Он отметил, что сейчас не видит никакого желания со стороны РФ говорить о мире. При этом и западные союзники, как и Украина, не согласятся на условия Путина о мире.

"То, что украинская власть подает определенные сигналы, и проводит саммиты мира является больше пиарной акцией, в первую очередь, для украинского общества, а также для партнеров. Это тоже нужно делать, потому что нам очень нужна внешняя поддержка ... Сейчас многие страны продолжает нас поддерживать, понимая, с каким врагом мы боремся. И это чрезвычайно важно сегодня", - сказал Княжицкий.

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Нардеп добавил, что пока нет оснований для мирных переговоров с РФ.

"Я не понимаю, как это может происходить. Не верю, что украинцы согласятся на предложения Путина, которые являются откровенным издевательством. Он же хочет уничтожить всю Украину. Самое главное, что на это не согласятся наши западные союзники. Они давно нас поддерживают и инвестировали в нашу оборону очень много средств, а это фактически инвестиции в наше будущее. Честно говоря, я бы очень хотел, чтобы разговоры о слабости Кремля и желании Путина провести переговоры из-за этого, были правдой. Я хочу в это верить, но, к сожалению, пока этого не вижу", - добавил он.

Бои в Курской области - последние новости

Во вторник, 6 августа, российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области.

Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, поскольку подразделения "Ахмат" были позорно разбиты.

ВС РФ понесли первые потери, в том числе в авиации. Произошли бои возле местного монастыря, где укрывалась российская пехота. Кроме этого, группа военнослужащих РФ была взята в плен.

Диктатор страны-агрессора Владимир Путин назвал происходящее в Курской области "масштабной провокацией", безосновательно обвинив в этом Украину.

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