"На нас просто забили": российские срочники жалуются на то, что их "кинули" в Судже

Российские срочники утверждают, что они 4 дня просидели под обстрелами и командованию было на них все равно.

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В Судже взяли в плен российских срочников / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

В Курской области продолжаются жесткие бои. В ходе этих боев удалось взять в плен российских оккупантов и они рассказали интересные подробности. Видео с ними уже разлетелись в Сети.

Сообщается, что не менее шести оккупантов сложили оружие и сдались в плен. Среди них были даже срочники. Беспилотник зафиксировал процесс конвоирования.

Позже в Сети появилось видео с допросами пленных. 22-летний срочник Данил Колесников рассказал, что он находился на позициях оккупантов в приграничном городе Суджа. Сам он родом из Ровеньского района Белгородской области. Также там поймали и 21-летнего срочника Максима Хямяляйнен из города Инта Республики Коми.

видео дня

В плен удалось взять и командира срочников - 44-летнего сержанта Алексея Подбородова.

Пленные утверждают, что их бросили на эти позиции, хотя они не должны были участвовать в боевых действиях. Там они провели под обстрелами 4 дня, просили командиров вывести их, но те отказались.

"Кинули, забили на нас просто… Сдохнут, так сдохнут", – возмущается один из пленных.

Смотрите видео с пленными российскими оккупантами в Курской области:

В Судже взяли в плен российских срочников / фото: скриншот

Бои в Курской области - последние новости

Во вторник, 6 августа, российские пропагандисты заявили о прорыве в Курскую область со стороны Украины нескольких механизированных колонн. В области начался интенсивный обстрел энергообъектов и инфраструктуры врага.

В Сети ходили слухи о якобы причастности к операции российских добровольческих отрядов при ВСУ. Ни в Легионе "Свобода России", ни в ГУР на вопрос об участии в боях украинских сил Главреду так и не ответили.

Тем временем российские паблики писали о приближении к городу Суджа Курской области украинской армии - якобы подразделения "кадыровцев" просто убежали. Среди потерь страны-агрессора есть, в частности, авиация. Кроме того, по их данным, также есть потери в личном составе и другой военной технике.

В Минобороны страны-агрессора подтвердили бои. Россия направила в Курскую область резервы.

Как писал Главред, основной целью операции как раз и было заставить россиян перебросить часть своих сил в приграничную область.

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