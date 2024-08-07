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"Это фантастический провал российской разведки": эксперт - о боях за Курск

Ангелина Подвысоцкая
7 августа 2024, 05:45
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Эксперт Юрий Федоров указывает не только на плохую работу разведки, а и на неукрепленную границу РФ.
Курская область, Суджа
Российская разведка показала фантастический провал / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Российская военная разведка жестко провалилась и это подтверждает прорыв границы с РФ в Курской области. Об этом открыто заявил военный эксперт Юрий Федоров.

Он убежден, что для Кремля это стало настоящим шоком.

"Это фантастический провал российской военной разведки. Такую операцию ВСУ готовили давно. И ее не вскрыли. Для российских властей это было шоком, громом среди ясного неба. Их первые сообщения свидетельствуют о полной растерянности", — сказал Юрий Федоров.

видео дня

Он добавил, что эта операция не только указывает на плохую работу российской разведки, а еще и на то, насколько плохо защищены российские приграничные районы. Это все заставило командование оттягивать резервы армии РФ, которые могли бы перебросить на оккупированные территории Украины.

Российские власти утверждают, что через границу прошло 300 человек, 11 танков и 20 бронемашин. В то же время эксперт убежден, что на самом деле людей и техники может быть больше.

"На самом деле, я думаю, что гораздо больше. Один такой ослабленный батальон не может пройти с боями. Либо он вообще прошел без всяких боев. То есть никакого сопротивления не было с российской стороны. Либо там было гораздо больше. Как-то странно слышать, что 300 человек могут пройти по территории России восемь километров", - добавил он.

Бои в Курской области - последние новости

Во вторник, 6 августа, российские пропагандисты заявили о прорыве в Курскую область со стороны Украины нескольких механизированных колонн. В области начался интенсивный обстрел энергообъектов и инфраструктуры врага.

В Сети ходили слухи о якобы причастности к операции российских добровольческих отрядов при ВСУ. Ни в Легионе "Свобода России", ни в ГУР на вопрос об участии в боях украинских сил Главреду так и не ответили.

Тем временем российские паблики писали о приближении к городу Суджа Курской области украинской армии - якобы подразделения "кадыровцев" просто убежали. Среди потерь страны-агрессора есть, в частности, авиация. Кроме того, по их данным, также есть потери в личном составе и другой военной технике.

В Минобороны страны-агрессора подтвердили бои. Россия направила в Курскую область резервы.

Как писал Главред, основной целью операции как раз и было заставить россиян перебросить часть своих сил в приграничную область.

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