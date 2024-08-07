"Может быть трагический конец": названы возможные сроки окончания войны

Война в Украине в лучшем случае может закончиться через полгода.

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Война в Украине может закончиться через полгода / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, Главред

Война в Украине может закончиться уже через полгода. Об этом во время чата на Главреде заявил политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарёв.

Он считает, что война будет продолжаться еще полгода "в лучшем случае". После этого будут проведены переговоры, которые приведут к перемирию.

В то же время у него есть и негативный сценарий.

"В худшем – ещё два-три года. Это при условии, что не свернётся поток помощи", - сказал Золотарёв.

Политолог высказывает свои опасения. Он говорит, что для Украины "все может закончиться быстро и трагически", если Запад не будет передавать Украине военную помощь.

Смотрите видео с чатом Андрея Золотарёва на Главреде:

Кто такой Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) — украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

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