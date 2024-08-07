"Где наша армия хваленая?": истерика россиянина из-под Курска попала на видео

Власти Курской области не позаботились о безопасной эвакуации местного населения.

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Русские срочно выезжают из приграничных районов РФ / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

Россияне жалуются, что их власти не позаботились об эвакуации гражданских из приграничных районов Курской области, где, по словам кремлевских военкоров, якобы происходят бои с неизвестными людьми.

Один из выбравшихся россиян пожаловался на видео, что им с семьей пришлось самостоятельно бежать из-под обстрелов. Поселок мужчины - уже якобы зона боевых действий.

Россиянин обвинил правительство во лжи в освещении ситуации в Курской области.

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"В три часа одиннадцать минут начался обстрел. Мы - в чем мать родила - сначала прыгнули в машину, отъехали. Затем пришлось возвращаться под снарядами за документами. Дом наш обстреляли. Возвращаться туда опасно, там уже танки стоят. Правительство объясняет, что все ровно, все четко, ничего нет. Это полный (капец, - Главред)", - высказался мужчины.

Возвращаться туда - это страх, добавил он. Россиянина опечалило отсутствие регулярных войск в приграничной области и систем ПВО.

"Это бред полный. Где наша армия хваленая? Где хоть одна ПВО?! Здесь в Курсе хотя бы вертолеты летают. У нас там нет ничего. "Ахмат" -войска по ходу первыми и свалили. Люди стоят на трассе - начиная с солдатского района и до Курского кольца. Те, у кого нет средств, не могут вернуться домой пока", - пожаловался житель Курской области.

Реакция россиянина на бои в Курской области - смотрите видео:

Что за город Курск? Курск – это город в России, административный центр Курской области. Центр украино-российского этноисторического края Курщина. Население – 435 117 жителей на 2015 год, сообщает Википедия. С юго-западной и западной стороны Курская область России граничит с Сумской областью Украины. Расстояние от Курска до ближайшего участка границы с Украиной – около 90 км.

Бои в Курской области - главное

Вторые сутки продолжаются бои в Курской области. Накануне российские пропагандисты пожаловались на прорыв границы несколькими танковыми колоннами.

Украина свое участие в боях официально не подтверждала.

Известно, что в первый день боев во вторник, 6 августа, российские войска понесли большие потери - в частности, в авиации и живой силе. Группу срочников, первыми принявших бой, взяли в плен, а подразделение "Ахмат" позорно разбили.

Диктатор страны-агрессора Владимир Путин назвал происходящее "масштабной провокацией", беспочвенно обвинив в этом Украину.

По мнению экс-сотрудника СБУ Ивана Ступака, подобные мероприятия "на руку" нашим защитникам на передовой, особенно в Харьковской области, так как отвлекут от фронта наступательные ресурсы противника.

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