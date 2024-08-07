Сколько населенных пунктов в Курске контролируют вооруженные люди - Згурец

Суджа соединяется с Курском одной дорогой, и россиянам сложно обеспечивать этот участок фронта, где сейчас разворачиваются боевые действия, говорит Згурец.

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Сколько населенных пунктов в Курске контролируют вооруженные люди / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, google.com

Враг утверждает, что в Курской области вооруженные люди используют значительное количество беспилотников и умело применяют средства ПВО и РЭБ. Об этом рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире телеканала "Эспрессо".

"Сейчас есть информация с российской стороны. Генштаб, Минобороны, ГУР ситуацию не комментируют. Но данные позволяют сделать промежуточные выводы. Напомню, что ранее была информация о том, что враг может расширить линию фронта и осуществить атакующие действия в Сумской области. То есть направление на Суджу от Курска рассматривалось как одно из вероятных", - сказал Згурец.

По его словам, Суджа соединяется с Курском только одной дорогой, и россиянам достаточно сложно обеспечивать этот участок фронта, где сейчас разворачиваются боевые действия.

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"Есть подтверждение, что уже взяты в плен российские военные. Мы видели уничтоженную российскую технику, в частности танки Т-62, которые враг пытался подтягивать на тралах. Также было видео уничтоженного российского вертолета Ка-52", - рассказывает эксперт.

Згурец также добавляет, что вклинение на территорию Курской области составляет где-то 7 километров.

"В районе Суджи идут боевые действия. Четыре населенных пункта контролируются вооруженными людьми", - сказал он.

Кто такой Сергей Згурец Сергей Згурец - украинский журналист и военный эксперт. Автор научных изданий о военно-промышленном комплексе Украины. Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, главный редактор одноименного журнала. Член правления гражданской организации Лига оборонных предприятий Украины, пишет Википедия.

Бои в Курской области РФ - что известно

Напомним, 6 августа оккупанты пожаловались на прорыв пограничного участка в Курской области. По их словам, это якобы сделали украинские военные, но Украина официально не подтверждала своего участия в боях.

Сейчас российские и украинские паблики подтверждают первые потери России в технике и личном составе в результате боев в Курской области 6 августа. Кроме этого, россияне пишут о разгроме подразделения Кадырова "Ахмат", которое охраняло границу.

В то же время, в стране-агрессоре РФ местные власти и Минобороны не согласовали свои версии относительно происходящего в Курской области. В частности, и. о. губернатора Алексей Смирнов и несколько российских военных блогеров утверждают, что в приграничных районах Суджанского и Кореневского районов продолжаются боевые действия. А Минобороны РФ и ФСБ России отчитались о том, что отбили рейды.

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