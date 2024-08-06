Раскрыта цель боев за Курскую область: когда и чем закончатся - прогноз

Основная цель спецоперации в Курской области 6 августа, скорее всего, заключается в улучшении положения украинских подразделений в Харьковской области, рассказал в комментарии Главреду экс-сотрудник СБУ Иван Ступак. Отметим, что Украина официально не подтверждала свое участие в боях.
Это будет происходить за счет переброски резервов российской армии в Курскую область, что Минобороны РФ уже осуществляет.
"Основная цель этой истории – растянуть вооруженные силы РФ, чтобы улучшить наше положение, например, на Харьковском направлении. То есть чтобы заставить россиян перебросить часть своих сил в соседнюю Курскую область", - уверен Ступак.видео дня
Эксперт поделился сроками проведения спецоперации в российском приграничье.
"По опыту прошлых кампаний в приграничье РФ, подобные операции могут длиться от нескольких часов до нескольких дней", - добавил Ступак.
Кто такой Иван Ступак
Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.
Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.
Суджа - что происходит в Курской области
Во вторник, 6 августа, российские пропагандисты заявили о прорыве в Курскую область со стороны Украины нескольких механизированных колонн. В области начался интенсивный обстрел энергообъектов и инфраструктуры врага.
В Сети ходили слухи о якобы причастности к операции российских добровольческих отрядов при ВСУ. Ни в Легионе "Свобода России", ни в ГУР на вопрос об участии в боях украинских сил Главреду так и не ответили.
Тем временем российские паблики писали о приближении к городу Суджа Курской области украинской армии - якобы подразделения "кадыровцев" просто убежали.
Среди потерь страны-агрессора есть, в частности, авиация. Кроме того, по их данным, также есть потери в личном составе и другой военной технике.
В Минобороны страны-агрессора подтвердили бои. Россия направила в Курскую область резервы.
Как писал Главред, основной целью операции как раз и было заставить россиян перебросить часть своих сил в приграничную область.
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