В Курской области РФ 'неспокойно': в районе АЭС прогремели взрывы

Местные власти отрицают информацию об обстреле, но в Сети распространились видео, где слышны громкие взрывы.

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В районе Курской АЭС прогремели взрывы / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Вечером 6 августа в Курской области РФ произошла "бавовна". Взрывы прогремели в Курчатове, именно там расположена Курская атомная электростанция. Об этом сообщили российские паблики и исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов.

Около 23:00 взрывы слышали в городе Курчатов, где расположена Курская АЭС. По словам и.о. губернатора Курской области, город атаковали ракетами.

Местные власти сначала объявили о ракетной угрозе, а затем сообщили о якобы успешной работе ПВО. Смирнов заявил, что над Курской областью сбили две ракеты.

видео дня

В то же время российские пропагандисты утверждают, что информация об обстреле является фейковой. Россияне почти сразу начали убеждать, что Курская АЭС работает в штатном режиме.

Однако в сети опубликовали несколько видео, где слышны сильные взрывы. В городе прогремело по меньшей мере два взрыва.

Смотрите видео, на которых слышны взрывы в Курчатове:

Бои в Курской области РФ - что известно

Напомним, 6 августа, и. о. губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил о сильном обстреле пограничного города Суджа. Из-за ракетной опасности в Курске остановились все общественные транспортные средства. Взрывы прогремели в нескольких городах, в частности в Судже, Кореневом, Льговском, Белевском, Курчатовском и Октябрьском районах.

Впоследствии оккупанты пожаловались на прорыв границы в районе Курской области несколькими механизированными колоннами со стороны Украины.

Украина никак не комментировала причастность к боям. При этом в Сети ходили слухи, что к операции якобы могут быть причастны российские добровольческие батальоны при ВСУ.

Ранее Главред опубликовал первые потери россиян в живой силе. В плен попали срочники ВС РФ, также повреждения получила техника.

Россия в конце концов признала, что в Курской области идут бои и отправила туда резервы. По словам эксперта Ивана Ступака, это и было основной задачей спецоперации.

Операция добровольцев в Белгородской и Курской областях Российский добровольческий корпус, Легион свобода России и Сибирский батальон 12 марта зашли в Белгородскую и Курскую области РФ. Там начались бои. Рейд стал особенным: добровольцы впервые использовали танки и заехали на них в Курскую область. Ополченцы Легиона свобода заявляли о контроле над населенным пунктом Теткино Курской области.

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