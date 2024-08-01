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Удар по оккупантам под Курском: в ВМС намекнули на собственное дальнобойное оружие

Яна Ставская
1 августа 2024, 16:14
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Силы Обороны отработали по военным объектам россиян в Курской области. Оккупанты жаловались на ракетные удары.
Удар по оккупантам под Курском: в ВМС намекнули на собственное дальнобойное оружие
ВСУ ударили по складам РФ в Курской области / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, Google Maps

В ВМС подтвердили удар по военным целям в Курской области в ночь на 31 июля. Аналитик Defense Express Иван Киричевский намекает, что атаку осуществили уже собственным дальнобойным оружием. Официально в ВСУ не говорят, какой вид вооружения применили.

Как отметил в эфире Радио Свобода спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук, в этих родах войск есть свое дальнобойное оружие. Именно его использовали и для удара по Ейску, и по порту "Кавказ".

"В любом случае в принципе те кейсы, которые происходили ранее на театре боевых действий, это и Ейск, и порт "Кавказ", намекают на то, что способности нашего оружия, которое есть на вооружении ВМС, указывают на достаточно большой радиус возможного применения. Как видите, в результате вектор применения немного изменился", - сказал он.

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Плетенчук также добавил, что соответствующее вооружение "удачно" использовали во время атак на С-400 российских оккупантов.

Продолжается доразведка относительно последствий ударов по Курской области.

В свою очередь, аналитик Defense Express Иван Киричевский считает, что удары по территории России были нанесены модифицированными ракетами "Нептун". Он отметил, что теперь у Украины появилось собственное дальнобойное вооружение без политических ограничений со стороны Запада.

Что известно о Дмитрии Плетенчуке?

Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024 года).

С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром".

В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.

Удар по Курской области - основное

31 июля Генштаб подтвердил удар по складам российских войск возле Курска. Наблюдалась работа ПВО и взрывы в точках прицеливания. Подробной информации о последствиях атаки на данный момент нет.

Война в Украине - Украина совершенствует ракетную систему

Из-за политических ограничений в применении западного вооружения вглубь России Украина развернула собственную ракетную программу.

Недавно президент Владимир Зеленский намекнул, что в рамках этой программы "уже есть практические результаты". По его словам, выросли поставки определенных видов вооружения в войско.

Кроме того, Украина развивает производство дальнобойных дронов.

Эксперты же отмечают, что Украина еще с девяностых имеет собственные наработки в сфере ракетостроения и кучу нереализованных проектов. Главным образом на развитие этой инициативы будут влиять финансы, наличие специалистов и сложность поставленных задач.

Еще в марте 2024 года СМИ писали, что Украина модернизировала "Нептуны", в частности была увеличена дальность удара - до 400 км и распределение целей в одновременной атаке для обеспечения результативного залпового огня. Отныне противокорабельные комплексы могут бить не только в море, но и на суше.

В последнее время Украина, вероятно, применила "Нептун" в атаке на порт "Кавказ" и на нефтебазу в Краснодарском крае в июне 2024 года.

По наблюдениям СМИ, в апреле 2024 года Украина увеличила производство этих ракет в 10 раз.

ракета Нептун инфографика
Ракета Нептун - основные характеристики / Инфографика: Главред

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