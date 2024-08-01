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Враг движется уже без тяжелой техники: ВСУ рассказали, что изменилось возле Часового Яра

Анна Косик
1 августа 2024, 10:28
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Оккупанты продолжают наступать на этом участке фронта, однако технические возможности у них изменились.
ВСУ
Российская пехота осталась без поддержки тяжелой техники в районе Часового Яра / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВС Украины, 95 ОДШБР

В мае и в начале июня 2024 года оккупационные силы в районе Часового Яра пытались штурмовать позиции ВСУ, используя бронированные колонны. Однако, как рассказал 24 каналу начальник пресс-службы 26 артиллерийской бригады ВСУ Олег Калашников, украинские силы успешно уничтожали их, поэтому в последнее время со стороны врага преобладают пехотные штурмы.

"Они не привлекают технику. Сейчас боевые бронированные машины больше используют для логистики, то есть для подвоза боекомплекта, другого имущества, но не для поддержки пехоты, не для десантирования, не для того, чтобы прикрывать их своим огнем", - добавил военный.

Калашников также рассказал, что российские танки работают только с закрытых позиций, не выходя непосредственно на поле боя. Они поддерживают пехоту, маневрируя, но не находясь постоянно на одном участке, на одной огневой позиции.

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"Это так называемый "кочующий танк", который ведет огонь по нашим оборонительным рубежам, которые штурмует, с разных точек", - пояснил представитель 26-й бригады ВСУ.

Без тяжелой техники враг сегодня привлекает небольшие пехотные группы, при этом штурм одной позиции противник может проводить сразу с двух или трех направлений.

Кто такой Олег Калашников

Калашников Олег - капитан, руководитель пресс-службы 26-й артиллерийской бригады им. генерала-хорунжего Романа Дашкевича. Автор ряда печатных изданий на краеведческую и военную тематику в контексте российско-украинской войны 2014-20. г.г. Член Национальных союзов журналистов и фотохудожников Украины.

Ситуация на фронте - последние новости

Недавно стало известно, что российские оккупанты захватили Тимофеевку на Покровском направлении, а также продвинулись возле других населенных пунктов Донецкой области.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский озвучил одну из причин напряженной ситуации на фронте. Дело в том, что Украина имеет 14 подготовленных бригад, которые готовы заменить бойцов ВСУ на линии фронта. Однако эти подразделения не имеют надлежащего вооружения и обеспечения.

Напомним, на севере, в Семеновском районе Черниговской области была уничтожена диверсионно-разведывательная группа 322 Центра специальных операций ("Сенеж") армии страны-агрессора РФ. Российские диверсанты попали в засаду во время выполнения диверсионно-разведывательных задач.

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