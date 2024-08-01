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Приблизились к Покровску: РФ оккупировала Тимофеевку на Донбассе - DeepState

Анна Ярославская
1 августа 2024, 07:43
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Российские оккупанты продвинулись возле Красногоровки, Пантелеймоновки, Ивановки, Желанного, Веселого и в Нью-Йорке.
ВСУ, Покровское направление
РФ оккупировала Тимофеевку на Покровском направлении / Коллаж: Главред, фото: ОК Запад, deepstatemap.live

Российские оккупанты захватили Тимофеевку на Покровском направлении, а также продвинулись возле других населенных пунктов Донецкой области. Об этом в ночь на 1 августа сообщили аналитики мониторингового канала DeepState.

"Враг оккупировал Тимофеевку и продвинулся возле Красногоровки, Пантелеймоновки, Ивановки, Желанного, Веселого и в Нью-Йорке", - говорится в сообщении.

РФ оккупировала Тимофеевку
РФ оккупировала Тимофеевку / Карта DeepState
Ситуация на Покровском направлении
Ситуация на Покровском направлении / Карта DeepState

Отметим, в вечерней сводке 31 июля Генштаб сообщал, что на Покровском направлении с начала суток шли 43 боя недалеко от населенных пунктов Пантелеймоновка, Воздвиженка, Архангельское, Новоалександровка, Ивановка, Тимофеевка, Лисичное, Ивановское, Желанное, Сергеевка и Карловка.

видео дня

"Силы обороны отразили 25 атак, 18 – еще продолжаются. Враг концентрирует свои усилия возле Новоалександровки и Желанного. По уточненной информации, сегодня на этом направлении было обезврежено 259 оккупантов, 75 из них - безвозвратно. Также уничтожена гаубица Д-30, три блиндажа, пять БПЛА, автотранспорт и пять единиц спецтехники. Кроме этого, повреждены два танка, БМ-21 "Град", три гаубицы Д-30, семь единиц автотранспорта и три единицы спецтехники", - говорится в Генштабе.

Ресурс DeepStateMap.Live

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий.

Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.

Ситуация на Покровском направлении

За последнюю неделю российские оккупационные войска добились быстрых успехов на востоке Донецкой области, захватив несколько населенных пунктов и приблизившись к городу Покровск. Армия РФ давит, не смотря на потери, и ищет слабые места в обороне ВСУ. Как пишет издание The New York Times, сейчас российские оккупанты находятся всего менее чем 20 километрах от Покровска. Оккупанты активнее исследуют украинские линии обороны, чтобы выявить ослабленные позиции перед новой атакой и прорывом.

CNN также отмечает, что российская оккупационная армия продолжает давить на украинские позиции на Донбассе и может продвигаться к ключевому городу на востоке страны - Покровску. Потеря Покровска может поставить под угрозу всю стратегическую линию снабжения Сил обороны.

Силам обороны Украины пока что не удалось найти эффективный способ, который помог бы окончательно остановить противника на Покровском направлении. Оккупанты не прекращают попытки давления, их главные маневры связаны с закреплением на железнодорожных путях. Об этом заявил боец 68-й отдельной егерской бригады Александр с позывным "Рено".

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