Много сожженной техники: почему на самом деле РФ не штурмует Покровское направление

Офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий отметил, что российские оккупанты ищут слабые места для концентрации сил.
"Покровское и Кураховское направления, пожалуй, самые горячие, но не стоит снижать внимание к другим направлениям. Потому что враг коварен и всегда ищет слабые места для концентрации своих сил. В минувшую субботу и воскресенье, после длительных пехотных штурмов, на Покровском направлении были мощные атаки с использованием техники. За эти два дня было уничтожено и повреждено около 39 единиц техники и ликвидировано 206 оккупантов. Видим результат, у врага больших продвижений нет", - заявил Цехоцкий в эфире телеканала "Еспресо".
По словам офицера 59-й Отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, за последние сутки на Покровском направлении штурмовых действий со стороны противника не происходило.
"Благодаря нашим мастерам полетов беспилотных систем удалось уничтожить танки Т-72, БМП-2. Несмотря на то, что враг сегодня не проводил штурмовых наступательных действий, мы продолжаем успешно действовать. За эти сутки Силы обороны уничтожили много российских пунктов управления и технику в тылу врага. Мастерство наших бойцов и моральный дух всегда на высоком уровне, особенно когда есть необходимые средства для борьбы с врагом", - подчеркнул Цехоцкий.
Кто такой Сергей Цехоцкий?
Сергей Цехоцкий - военнослужащий 59-й Отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, офицер Вооруженных Сил Украины. Регулярно в эфирах рассказывает о боях бригады в горячих точках фронта, в частности Авдеевском, Новопавловском и Покровском направлениях.
Ситуация на фронте
Напомним, что ВСУ отбили одну из крупнейших атак оккупантов на западе Донецкой области. Российские захватчики совершили усиленную механизированную атаку численностью до батальона возле города Константиновка в Краматорском районе Донецкой области.
Российские оккупанты создают котел для ВСУ под Торецком. араз оккупанты наступают на город с запада через Железное и Северное, а также с юга через поселок Нью-Йорк. В результате в украинских позициях образовался серьезный выступ - детали о ситуации на фронте в материале.
Оккупанты применяют новую тактику против ВСУ на Донбассе. Российские войска активнее исследуют украинские линии обороны, чтобы выявить ослабленные позиции перед новой атакой и прорывом. На прошлой неделе РФ захватила населенный пункт Прогресс в Донецкой области.
Больше военных новостей:
- Россияне создают большой котел для ВСУ: военный раскрыл планы врага на фронте
- Под угрозой стратегическая трасса: РФ может перерезать маршрут ВСУ - Reuters
- Удар по ядерному бомбардировщику РФ: топ-генерал о "потрясающем достижении" ВСУ
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред