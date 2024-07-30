Много сожженной техники: почему на самом деле РФ не штурмует Покровское направление

За последние сутки на Покровском направлении штурмовых действий со стороны противника не происходило.

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Какая ситуация на фронте / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скриншот: deepstatemap

Офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий отметил, что российские оккупанты ищут слабые места для концентрации сил.

"Покровское и Кураховское направления, пожалуй, самые горячие, но не стоит снижать внимание к другим направлениям. Потому что враг коварен и всегда ищет слабые места для концентрации своих сил. В минувшую субботу и воскресенье, после длительных пехотных штурмов, на Покровском направлении были мощные атаки с использованием техники. За эти два дня было уничтожено и повреждено около 39 единиц техники и ликвидировано 206 оккупантов. Видим результат, у врага больших продвижений нет", - заявил Цехоцкий в эфире телеканала "Еспресо".

По словам офицера 59-й Отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, за последние сутки на Покровском направлении штурмовых действий со стороны противника не происходило.

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"Благодаря нашим мастерам полетов беспилотных систем удалось уничтожить танки Т-72, БМП-2. Несмотря на то, что враг сегодня не проводил штурмовых наступательных действий, мы продолжаем успешно действовать. За эти сутки Силы обороны уничтожили много российских пунктов управления и технику в тылу врага. Мастерство наших бойцов и моральный дух всегда на высоком уровне, особенно когда есть необходимые средства для борьбы с врагом", - подчеркнул Цехоцкий.

Кто такой Сергей Цехоцкий? Сергей Цехоцкий - военнослужащий 59-й Отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, офицер Вооруженных Сил Украины. Регулярно в эфирах рассказывает о боях бригады в горячих точках фронта, в частности Авдеевском, Новопавловском и Покровском направлениях.

Ситуация на фронте

Напомним, что ВСУ отбили одну из крупнейших атак оккупантов на западе Донецкой области. Российские захватчики совершили усиленную механизированную атаку численностью до батальона возле города Константиновка в Краматорском районе Донецкой области.

Российские оккупанты создают котел для ВСУ под Торецком. араз оккупанты наступают на город с запада через Железное и Северное, а также с юга через поселок Нью-Йорк. В результате в украинских позициях образовался серьезный выступ - детали о ситуации на фронте в материале.

Оккупанты применяют новую тактику против ВСУ на Донбассе. Российские войска активнее исследуют украинские линии обороны, чтобы выявить ослабленные позиции перед новой атакой и прорывом. На прошлой неделе РФ захватила населенный пункт Прогресс в Донецкой области.

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