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Россияне создают большой котел для ВСУ: военный раскрыл планы врага на фронте

Руслана Заклинская
29 июля 2024, 11:39обновлено 29 июля, 12:27
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Пока ВСУ отступают на подготовленные позиции и держат фронт, до тех пор российским оккупантам не удастся осуществить прорыв, сказал Кирилл Сазонов.
Россияне создают большой котел для ВСУ: военный раскрыл планы врага на фронте
Враг ежедневно продвигается на Покровском направлении / Коллаж: Главред, фото: 35 отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского, 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Российские оккупанты продолжают продвигаться на Покровском направлении. Враг пытается создать в Донецкой области большой котел для ВСУ. Об этом заявил военный ВСУ Кирилл Сазонов в эфире Киев24.

"Враг ежедневно продвигается понемногу именно на Покровском направлении. Я советую никому не делать трагедию из карты, где вы видите, что где-то потерян какой-то небольшой населенный пункт. Это на самом деле не критично, это не трагедия. Проблема, трагедия и действительно ужас, если прорван фронт. Тогда в эту щель враг полезет, бросит резервы и будет идти", - сказал он.

Сазонов отметил, что оккупантам не удастся осуществить прорыв, пока украинские защитники отступают на позиции, отодвигаются и держат фронт.

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"Почему враг лезет именно на Покровск сейчас? Мое личное мнение, что он не оставляет надежду сделать большой-большой котел, то есть зайти на трассу Покровск-Константиновка, а севернее идти к трассе, которая объединяет Константиновку, Дружковку, Краматорск, Славянск с Харьковщиной, которая идет на север с Лиманского направления", - пояснил военный.

По его словам, на Лиманском направлении россияне успехов не имеют.

Кто такой Кирилл Сазонов?

Кирилл Сазонов - очень известный блогер и политический эксперт, которого аналитики признают как одного из самых цитируемых политологов Украины.

Он родился, жил и работал журналистом в Донецке, пока в 2014 году ра**исты не захватили город. Широкомасштабное вторжение России в Украину он встретил в Буче, после чего эвакуировал жену и детей, а сам вступил в ряды Вооруженных Сил Украины и сейчас защищает государство в самых горячих участках фронта, пишет АрмияInform.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, российская армия продолжает наступление в Донецкой области, активные бои продолжаются на нескольких направлениях фронта. По данным DeepState, в ночь на 29 июля РФ продвинулась в районах Веселого, Красногоровки, Желанного и Новоалександровки.

Также украинские партизаны получили документы, свидетельствующие о потере боеспособности 810 отдельной гвардейской бригады морской пехоты РФ. Как сообщает "Атеш" в Telegram, бригада имеет критический дефицит сержантов, офицеров и командиров.
Как сообщал Главред, летнее наступление России проваливается, страна может потерять доминирование на поле боя до зимы. The Telegraph утверждает, что РФ надеялась на успех, когда Украина была в уязвимом состоянии из-за недостатка ресурсов. Однако, благодаря новому пакету помощи от США и увеличению украинских войск, ситуация меняется в пользу Украины.

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