'Не надо побеждать на поле боя': военный заявил о 'главной задаче' для Украины

Военный считает, что главная задача для Украины - зайти в переговоры в сильной позиции.

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Бывший офицер штаба штурмового батальона бригады "Червона Калина" Николай Олейник заявил о том, что на поле боя Украине не победить, а достаточно держать ситуацию стабильной.

"А вот проводить какие-то диверсии, уничтожить Крымский мост, получить лучшее вооружение или гарантии от партнеров, какие-то договоренности - это то, что ускорит окончание войны. Потому что мы все должны понимать, что война все равно закончится за столом переговоров каким-то мирным договором. Вопрос - на каких условиях", - отметил военный в интервью для ТСН.

По его словам, главная задача для Украины - зайти в эти переговоры в сильной позиции.

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"Чтобы мы могли, если не диктовать условия, то хотя бы отстаивать свои интересы уверенно, аргументированно, имея ряд сильных козырей в рукаве или уничтоженный Крымский мост, может еще какие-то диверсии, уничтоженные НПЗ. Прогресс же есть, если смотреть сухими цифрами", - рассказал Николай Олейник.

Ситуация на фронте в Украине

Напомним, что ВСУ отбили одну из крупнейших атак оккупантов на западе Донецкой области. Российские захватчики совершили усиленную механизированную атаку численностью до батальона возле города Константиновка в Краматорском районе Донецкой области. Наши защитники во время боя уничтожили шесть российских танков.

В ВСУ раскрыли критическую ситуацию в районе Крынок. Приднепровское направление остается самым "горячим", там ежедневно происходят штурмы российских оккупантов, рассказал Дмитрий Лиховой. Там нет возможности держать оборону, нет возможности зацепиться за какие-то фортификации.

Стало известно, что оккупанты создают котел для ВСУ под Торецком. Сейчас российские оккупанты наступают на город с запада через Железное и Северное, а также с юга через поселок Нью-Йорк. В результате в украинских позициях образовался выступ.

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