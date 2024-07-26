'Нет возможности держать оборону': в ВСУ раскрыли критическую ситуацию в районе Крынок

Приднепровское направление остается самым "горячим", там ежедневно происходят штурмы российских оккупантов, рассказал Дмитрий Лиховий.

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На левом берегу Днепра продолжаются ожесточенные бои / Коллаж: Главред, фото: 501 отдельный батальон морской пехоты

Украинские защитники продолжают выполнять боевые задачи вблизи села Крынки на левобережье Херсонщины, а также на островах в этом районе. Самым горячим направлением остается Приднепровское. Об этом рассказал представитель оперативной группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий в комментарии "Крым.Реалии".

"Было учтено и обстоятельство, что позиции украинских сил в селе Крынки были разрушены до основания, в результате интенсивных, длительных вражеских обстрелов и авиаударов. Само село практически полностью уничтожено. Там нет возможности держать оборону, нет возможности зацепиться за какие-то фортификации, и поэтому в дальнейшем украинские защитники находятся на других определенных позициях и плацдармах и также на левом берегу Днепра", - сказал спикер.

По его словам, в операционной зоне группировки "Таврия" Приднепровское направление остается "самым горячим". Там ежедневно происходят вражеские штурмы.

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"Их сравнительно больше с другими отрезками нашей линии боевого соприкосновения в нашей операционной зоне, но эти показатели измеряются числами где-то три-четыре в сутки, иногда два. Иногда может быть около десятка... Это немного меньшая интенсивность, чем была раньше, но попытки россиян продвинуться на эти наши плацдармы продолжаются, однако они остаются безуспешными", - отметил Лиховий.

Кто такой Дмитрий Лиховий Лиховий Дмитрий - украинский журналист, общественный деятель, поэт, военнослужащий, участник войны с Россией. Главный редактор интернет-издания "Новинарня". Более 20 лет работал заместителем главного редактора ежедневной газеты "Украина молодая" (1996-2015). С декабря 2023 года - капитан, спикер Генерального штаба ВСУ, сообщает Википедия.

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Напомним, российские оккупанты пытаются "продавить" линию фронта на многих направлениях, из-за чего украинские военные вынуждены были отойти из Крынок на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Морская пехота сообщила, что большинство позиций в Крынках были разрушены в результате интенсивного вражеского огня. Однако украинские защитники продолжают удерживать позиции на левобережье Днепра и наносить российским войскам значительные потери.

Кроме этого, военный аналитик Роман Погорелый отметил, что после взорванного в селе последнего блиндажа 17 июня россияне пытаются закрепиться на руинах Крынок. По его словам, есть вероятность, что оккупанты попытаются продвинуться на правый берег Днепра.

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