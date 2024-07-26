РФ перебрасывает силы с Херсонщины: оккупантов уничтожают вместе с техникой

По всей линии фронта оккупанты не отказываются от намерений продвинуться вперед, однако на Херсонском направлении ситуация в рядах армии РФ фактически безнадежная.

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Враг пытается продвинуться вперед, однако на некоторых направлениях не имеет никакой перспективы / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВС Украины

Несмотря на отход из населенного пункта Крынки, на Херсонщине ВСУ продолжают выполнять задачи на Левобережье и уничтожают как и живую силу противника, так и технику. В таких условиях армия страны-агрессора РФ не может сформировать какие-либо силы для выполнения поставленной командованием задачи - форсирование Днепра и ведения боевых действий на правом берегу в районе Херсона.

Как рассказал в эфире телеканала FREEДОМ генерал-лейтенант Игорь Романенко, из-за отсутствия перспектив на этом направлении, личный состав РФ перебрасывают на другой участок фронта, а именно под Часов Яр.

Там, по словам Романенко, российские оккупанты не оставляют попыток штурмовать город с разных сторон, однако украинские силы продолжают держать оборону. Генерал-лейтенант также рассказал, что опасная ситуация для ВСУ сейчас в районе Торецкого и Покровского направлений.

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"Наши защитники привлекли резервы и стабилизировали здесь ситуацию, хотя и не в полной мере. На Кураховском направлении противник по-прежнему планирует ведение боевых действий для продвижения, но уже на юг, для того, чтобы активизировать боевые действия за Угледар, который они не могут взять более года. Пытаются и в лоб, и с захватами флангов, поэтому хотят зайти теперь уже с другой стороны", - отметил он.

Непростой остается ситуация и на Запорожском направлении, где враг сосредоточил около 90 тысяч личного состава. Оккупанты имеют задачу восстановить утраченные позиции до 2023 года, а также, по большому счету, продвинуться вперед и попытаться захватить Запорожье. Однако это им пока не под силу.

Не останавливаются российские войска и на Харьковском направлении, там идут бои в районе Волчанска и Тихого. Враг пытается деблокировать агрегатный завод и пересечь реку Волчья. Бои продолжаются и за Купянск-Узловой, там есть продвижение у противника, который не оставляет попыток захватить этот железнодорожный узел.

Кто такой Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

Ситуация на фронте - последние новости

Недавно стало известно, что украинские войска отбили одну из крупнейших механизированных атак страны-агрессора России с октября 2023 года на западе Донецкой области. Украинские военные заметили механизированные колонны РФ на расстоянии, осуществляя воздушную разведку. После этого ВСУ отбили наступление оккупантов артиллерией, беспилотниками, а также с помощью минных полей.

Напомним, у российской оккупационной армии есть успехи в Донецкой области. В частности, армии РФ удалось продвинуться возле пяти населенных пунктов: Прогресса, Лисичного, Веселого, Желанного и Пантелеймоновки.

Ранее сообщалось, что бойцам одной из бригад ВСУ удалось прорваться из окружения в районе населенного пункта Прогресс на Покровском направлении. С помощью слаженных действий артиллерии, аэроразведки и смежных сил, а также под руководством офицеров на местах, воины смогли вырваться в полном составе.

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