Крыму грозит превращение в остров, войска РФ потерпели серьезный удар – ВСУ

Оккупированный полуостров Крым может быть в любой момент "отрезан" от связи с Россией, сказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

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Войска РФ в Крыму могут попасть в изоляцию - ВМС Украины / Коллаж: Главред, фото: Википедия, GoogleMaps

Российские оккупанты столкнулись со сложной ситуацией в захваченном Крыму. Полуостров для них в любой момент может стать островом. Поражение парома "Славянин", который обеспечивал вражескую логистику на юге, только усугубил ситуацию – Крым в любой момент может быть "отрезан" от РФ. Об этом заявил представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.

"Ситуация для россиян довольно сложная и Крым, с которого все началось (РФ аннексировала полуостров в 2014 году), который они используют как элемент имперской пропаганды, как бы сказать, жемчужина их царской короны, она фактически находится в наиболее уязвимом положении. Потому что полуостров в любой момент может стать островом", - рассказал он в эфире 24 канала.

По его словам, оккупанты не используют для военной логистики в Крыму даже большие десантные корабли, поскольку уже поняли опасность такой практики. Враг перешел к гибридным способам – решил вместе с военной составляющей использовать еще и гражданское судоходство. К примеру, паромы.

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Также он добавил, что в сложившихся обстоятельствах россияне будут еще больше использовать новую железную дорогу Ростов-Джанкой.

"Как всегда, военные грузы прикрывали гражданскими - это стала практика РФ. Поэтому вернее всего они сейчас будут еще больше уделять внимание развитию так называемой железной дороги из Ростова в Джанкой. Они хвастаются периодически своими достижениями, но она конечно еще не достроена…(Россияне, - ред.) понимали, что рано или поздно доберется украинское оружие к тем элементам логистики (например, паромам). Но в том пути есть и свои минусы - они понимают, что железная дорога находится ближе к линии боевого соприкосновения и соответственно элементов у нас еще больше для влияния", - подчеркнул Дмитрий Плетенчук.

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Наступления ВСУ в этом году не будет, но есть шанс заблокировать Крым, считает директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец. Украине нужно максимально истощить противника, чтобы впоследствии появилась возможность для проведения наступательных действий.

Контрнаступление ВСУ возможно не раньше 2025 года, считает военный эксперт Павел Нарожный. Если будут нужные условия, операцию проведут на юге, и Крым – одно из перспективных направлений.

Что известно о Дмитрии Плетенчуке? Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024). С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром". В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.

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