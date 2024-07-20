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Крынки разрушены, но ВСУ не сдаются: Лиховий раскрыл ситуацию на Херсонщине

Руслана Заклинская
20 июля 2024, 20:05
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Украинские защитники продолжают выполнять боевые задачи на левобережье Херсонщины, рассказал представитель ОСГВ "Таврия".
Крынки разрушены, но ВСУ не сдаются: Лиховий раскрыл ситуацию на Херсонщине
ВСУ продолжают выполнять задачи на левобережье Херсонщины / Коллаж: Главред, фото: 37 отдельная бригада морской пехоты

Украинские защитники продолжают выполнять боевые задачи на левобережье Херсонщины, в том числе и вблизи Крынок. Отступление из разрушенного российскими войсками села не изменило общей ситуации на фронте. Об этом сообщил представитель ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона.

По его словам, за последние сутки на левобережье Херсонщины украинские военные отбили пять попыток штурма со стороны оккупантов. Четыре из этих атак были направлены на район села Крынки, из которого ВСУ ранее были вынуждены отступить.

"Нельзя сказать, что ситуация изменилась. Я еще раз подчеркну, что Силы обороны Украины продолжают выполнять боевые задачи на левобережье Днепра Херсонской области, в частности - и в районе населенного пункта Крынки", - отметил Лиховий.

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Лиховий подчеркнул, что ВСУ успешно удерживают свои позиции на островах Днепра. Во время последних атак российских оккупантов украинские воины смогли предотвратить потерю позиций.

"Если не держаться за названия населенных пунктов, то выполнять задачи на левобережье Днепра, на островах наши подразделения продолжают", - пояснил спикер.

Кто такой Дмитрий Лиховий

Лиховий Дмитрий - украинский журналист, общественный деятель, поэт, военнослужащий, участник войны с Россией. Главный редактор интернет-издания "Новинарня". Более 20 лет работал заместителем главного редактора ежедневной газеты "Украина молодая" (1996-2015). С декабря 2023 года - капитан, спикер Генерального штаба ВСУ, сообщает Википедия.

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Напомним, российские оккупанты пытаются "продавить" линию фронта на многих направлениях, из-за чего украинские военные вынуждены были отойти из Крынок на левом берегу Днепра в Херсонской области. Это могло произойти еще "несколько недель назад".

Морская пехота сообщила, что большинство позиций в Крынках были разрушены в результате интенсивного вражеского огня. Однако украинские защитники продолжают удерживать позиции на левобережье Днепра и наносить российским войскам значительные потери.

Кроме этого, военный аналитик Роман Погорелый отметил, что после взорванного в селе последнего блиндажа 17 июня россияне пытаются закрепиться на руинах Крынок. По его словам, есть вероятность, что оккупанты попытаются продвинуться на правый берег Днепра.

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