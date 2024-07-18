РФ может продвигаться дальше после выхода ВСУ из Крынок: в DeepState назвали направление

Аналитик проекта DeepState отметил, что россияне могут принять решение продолжить наступление на правый берег Днепра после захвата Крынок.

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Россияне попытаются продолжить наступление на Юге / Коллаж Главред, фото: 35 отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, deepstatemap

Украинские бойцы вышли из Крынок еще в середине июня 2024 года. В течение следующего месяца российские оккупационные войска занимались возведением фортификационных сооружений на этом направлении боевых действий. О том, есть ли угроза дальнейшего продвижения врага рассказал военный аналитик и соучредитель проекта DeepState Роман Погорелый в эфире телеканала "Киев 24".

По его словам, последний блиндаж Сил обороны оккупанты взорвали еще 17 июня. После этого появились видео, на которых было видно подразделения ВС РФ, движущиеся по руинам улиц села Крынки и пытающиеся закрепиться. Вместе с тем Вооруженные Силы Украины сместились на запад и били по оккупантам на левом берегу. По анализу аналитика, можно ожидать, что россияне попытаются продолжить наступление - перейти на правый берег Днепра.

"Сейчас работа ведется как раз на этих островах. Не сказать, что там очень критическая ситуация - они лезут, они пытаются там полазить. Конечно, будут ответы с их стороны и, возможно, они попытаются закрепиться теперь на правом берегу", - заявил он. видео дня

Погорелый кратко описал события, происходившие в течение последних 8-9 месяцев. Он отметил, что плацдарм имел сложную логистику и в течение определенного времени боеприпасы туда поставлялись с помощью дронов. В то же время бойцы Сил обороны, в частности подразделения Теробороны и Нацполиции, активно атаковали врага. Благодаря их усилиям бригады Вооруженных Сил Российской Федерации потеряли боеспособность, и командование противника было вынуждено отводить их на восстановление.

Что такое DeepState? DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

Бои за Крынки - что известно об отступлении ВСУ из Крынок

Напомним, как ранее сообщал Главред, оборона ВСУ в Крынках завершена, но операция защитников продолжается на близлежащих островах, сообщает OSINT-сообщество DeepState. Они отмечают, что бои за острова стали "новой проблемой" из-за значительной концентрации живой силы противника на левом берегу.

ВСУ продолжают выполнять боевые задачи в районе Крынок на Херсонщине. Большинство основных позиций украинских защитников в этом населенном пункте значительно повреждены, сообщила Морская пехота.

Представитель Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий прокомментировал ситуацию с боями за село Крынки на Херсонщине, отметив, что украинские защитники остались на Левобережье после выхода из Крынок.

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