Украинские войска вышли из Урожайного на Донеччине: у Зеленского отреагировали

В Офисе президента отметили, что военное командование знакомо с ситуацией и объемами вооружения, которое получает Украина и принимает правильные решения.

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У Зеленского рассказали, что может в корне изменить ситуацию на фронте / Коллаж Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, ОК "Запад"

Все действия украинского командования по проведению наступательных операций или отступления на определенных участках фронта являются правильными. Так, в комментарии 24 каналу советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал вывод украинских войск из Урожайного, что в Донецкой области.

По его словам, решение об отступлении или атаках на врага принимают в Генштабе и далее по вертикали.

Подоляк подчеркнул, что военные хорошо знакомы с ситуацией, учитывая объем оружия, которое Украина получает от международных партнеров.

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Одной из основных задач является закрытие неба над линией фронта. Россия имеет значительное количество самолетов, которые запускают около 5 - 6 тысяч управляемых авиабомб ежемесячно, а также использует артиллерию, дроны и другое оружие.

Он указывает на то, что российские войска имеют тотальное преимущество в небе и если не "убрать" авиацию РФ, трудно рассчитывать на удачные наступательные операции.

Он добавил, что проблему с российской тактической авиацией могут решить истребители F-16. Однако важно понимать, что 5-10-15 самолетов не смогут значительно изменить ситуацию на линии фронта. Для этого нужно примерно 130 единиц.

"Тогда оккупантам будет хуже с точки зрения уничтоженных ресурсов или мобилизованных. Хотелось бы, чтобы решение о передаче того или иного оружия принимали быстрее. Как только на фронте будут изменения, связанные с использованием существенного количества тактической авиации, тогда будем говорить о других результатах каждый день, - сказал Подоляк.

Кто такой Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

Выход ВСУ из Урожайного - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, некоторые СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что украинские военные вынуждены были оставить Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области и поселок Урожайное в Волновахском районе Донецкой области.

Подразделения Сил обороны Украины были передислоцированы из Урожайного из-за того, что позиции в поселке были уничтожены в результате интенсивных атак и обстрелов со стороны врага, заявил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин.

Командующий Сил беспилотных систем Вадим Сухаревский отметил, что ВСУ, возможно, уже превосходят противника по количеству применения дронов на поле боя. По его словам, за первые два квартала 2024 года государство поставило войску в 6 раз больше дронов, чем за весь 2023 год.

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