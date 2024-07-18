Генерал о применении ВСУ дронов на поле боя: 'Явно не проигрываем'

ВСУ по количеству применения дронов могут уже и преобладать противника на поле боя, допустил командующий Сил беспилотных систем Вадим Сухаревский.
В интервью "Армия. Информ" Сухаревский отметил, что только за два квартала 2024 года государство поставило войску в 6 раз больше дронов, чем за весь 2023 год.
Сухаревский отметил, что украинские бойцы - мастерские в применении оборудования, а по количеству, возможно, и "побеждают" врага.
"Мы явно круче в выборе и маневре средствами. У нас более 165 разработок разного вида, которые тестируются и используются на поле боя. По количеству дронов мы явно не проигрываем, возможно и выиграем", - высказался он.
Кроме того, уже разработан устав Сил беспилотных систем.
"Он уже проходит тестирование и изучение в подразделениях. Это публичный документ на уровне отделения - взвод - рота - батальон, который будет в общем доступе и будет говорить о доктринах и тактиках", - пояснил генерал.
Кто такой Вадим Сухаревский?
Вадим Сухаревский - полковник и Герой Украины. 10 июня 2024 года он был назначен командующим Сил беспилотных систем.
Участвовал в российско-украинской войне еще с 2014 года. Принял первый бой возле Семеновки в Донецкой области 13 мая. Он тогда еще был старшим лейтенантом с позывным Барсук. Сухаревский первый приказал стрелять в боевиков на поражение. Он обстрелял из своего БТР подопечных террориста Игоря Стрелкова-Гиркина. В конце лета Барсук получил ранение.
С 2016 года военный выполнял задачи на Мариупольском направлении. Тогда он был в составе 36-й бригады морской пехоты.
Звание подполковника получил в июне 2020 года. Через короткое время Сухаревский стал полковником. Уже в этом звании он получил звание "Герой Украины" в 2022 году.
Война в Украине - ВСУ активно применяют дроны
Как писал Главред, в ночь на 13 июля в Ростовской области страны-агрессора РФ прогремели взрывы. Беспилотники атаковали нефтебазу в Цимлянском районе, в результате возник пожар.
Также стали известны подробности удара по военным целям российских оккупантов в захваченном Крыму. В Крыму были прилеты по российской воинской части в районе мыса Фиолент, в общем прогремело 8 взрывов.
А уже в ночь на 16 июля во временно оккупированном россиянами Мариуполе Донецкой области прогремело по меньшей мере пять взрывов. В части города исчезло электроснабжение. Как сообщил советник мэра города Петр Андрющенко, сначала БПЛА выяснили, где расположены российские системы ПВО, а затем атаковали их.
Накануне морские и воздушные дроны СБУ поразили российскую базу береговой охраны на озере Донузлав в захваченном РФ Крыму.
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