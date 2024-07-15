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Дроны взорвали воинскую часть: стали известны детали удара по целям РФ в Крыму

Алексей Тесля
15 июля 2024, 11:15
156
В Крыму были прилёты в российскую воинскую часть в районе мыса Фиолент.
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Стало известно о прилетах по целям РФ в Крыму / Коллаж: Главред, Фото: t.me/Crimeanwind, Pixabay

Стали известны подробности удара по военным целям российских оккупантов в захваченном Крыму.

В Крыму были прилёты в российскую воинскую часть в районе мыса Фиолент, всего прогремело 8 взрывов, сообщает местный Telegram-канал "Крымский ветер".

Со ссылкой на подписчиков ресурс сообщает о том, что в результате удара дронов пострадала в/ч радиоэлектронной разведки ЧФ РФ.

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/ t.me/Crimeanwind

"Там тоже есть антенны, похожие на антенны РЛС, а также спутниковые антенны. Дачники рассказывают, что взрывы были прямо над их домами и точно был прилет в "воинскую часть с антеннами", - уточнили авторы материала.

При этом также публикуется схема прилета по военным целям российских оккупантов в Крыму.

Screenshot
/ t.me/Crimeanwind

Удары по России

Россию не впервые сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков.

Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны".

"Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", – отметил он.

Удары по целям РФ - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что в ночь на 15 июля временно оккупированный Крым атаковали беспилотники. Как заявил в Тelegram так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев, в оккупированном россиянами городе якобы отражают атаку БпЛА. По его словам, один из беспилотников сбит в районе мыса Фиолент.

Напомним, ранее город Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае страны-агрессора РФ был атакован дронами. Местные жители жаловались, что в части города отключен свет и вода. Отметим, из Приморско-Ахтарска российские оккупационные войска запускают по Украине дроны-камикадзе типа "шахед".

Как сообщалось ранее, дроны атаковали Краснодарский край РФ - на аэродроме в Ейске вспыхнул мощный пожар. Взрывы также были слышны в Краснодаре, Северском районе края, в Энеме в Адыгее и в Волгограде.

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