В Крыму и РФ прогремели взрывы: оккупанты пожаловались на атаку дронов

В Крыму беспилотник якобы сбит в районе мыса Фиолент, а в Липецкой области РФ БпЛА упал на территорию электроподстанции.

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Оккупанты заявил об атаке дронов в ночь на 15 июля / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада

В ночь на 15 июля временно оккупированный Крым атаковали беспилотники - дрон якобы был сбит. Кроме того, в Липецкой области РФ БПЛА упал на территорию электроподстанции.

Как заявил в Тelegram так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев, в оккупированном россиянами городе якобы отражают атаку БпЛА. По его словам, один из беспилотников сбит в районе мыса Фиолент.

"По информации от Спасательной службы Севастополя, сейчас зафиксирована информация о падении осколков в районе Фиолента на территории одного частного дома", - написал он.

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Кроме того, российские власти сообщили об атаке беспилотников на территории Липецкой области РФ.

"БпЛА упал на территорию электроподстанции в Становлянском МО. На месте падения работают сотрудники правоохранительных органов", - сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Российский чиновник традиционно заявил, что в результате падения дрона "жертв нет", и что работа электроподстанции якобы не нарушена.

Атаки дронов в РФ

В ночь на 13 июля в Ростовской области страны-агрессора РФ прогремели взрывы. Беспилотники атаковали нефтебазу в Цимлянском районе, в результате возник пожар.

В ночь на 5 июля город Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае страны-агрессора РФ был атакован дронами. Местные жители жаловались, что в части города отключен свет и вода. Отметим, из Приморско-Ахтарска российские оккупационные войска запускают по Украине дроны-камикадзе типа "шахед".

21 июня дроны атаковали Краснодарский край РФ - на аэродроме в Ейске вспыхнул мощный пожар. Взрывы также были слышны в Краснодаре, Северском районе края, в Энеме в Адыгее и в Волгограде.

Удары по России Россию не впервые сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", – отметил он.

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