Не менее 5 взрывов за ночь: дроны атаковали ПВО в оккупированном Мариуполе

После взрывов в части города исчезло электроснабжение.

https://glavred.info/ukraine/ne-menee-5-vzryvov-za-noch-drony-atakovali-pvo-v-okkupirovannom-mariupole-10581029.html Ссылка скопирована

Ночью в Мариуполе гремели взрывы / t.me/andriyshTime

В ночь на 16 июля во временно оккупированном россиянами Мариуполе Донецкой области прогремели не менее пяти взрывов. В части города исчезло электроснабжение.

Как сообщил в Telegram советник мэра города Петр Андрющенко, сначала БПЛА выяснили, где находятся российские системы ПВО, а затем атаковали их.

"Прилеты. По меньшей мере, два между "Невским" и Агробазой в направлении Мангуша. Судя по всему, "все сбили" очередные системы ПВО. Что касается характера атаки – сначала было разоблачено базирование ПВО, а потом сами системы ПВО принимали подарки", — написал он.

видео дня

Позже он заявил, что в части города исчезло электроснабжение.

"Центральный район — Новоселовка блекаут полный", — отметил он.

t.me/andriyshTime

t.me/andriyshTime

В Мариуполе ночью гремели взрывы / t.me/andriyshTime

Взрывы в Мариуполе - последние новости

В понедельник, 15 июля, во временно оккупированном Мариуполе прогремели два взрыва. Российские оккупанты применили свою систему ПВО и подняли авиацию - самолеты летели на малой высоте в сторону Запорожья и вертолеты над с. Талаковка в направлении Волновахи.

12 июля на оккупированном российскими захватчиками аэродроме в Мариуполе были слышны взрывы. В результате атаки была уничтожена пусковая установка российской системы противовоздушной обороны.

24 апреля ВСУ успешно поразили место дислокации российских оккупантов в захваченном Мариуполе. После удачного прилета "толстых ракет" (так россияне называют Storm Shadow, - Главред) российские войска начали немедленно перемещать личный состав из нескольких близлежащих районов - с территории ферм и складов в лесополосы.

Кто такой Петр Андрющенко? Петр Андрющенко - советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя. На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред