Могли ударить по Пушилину: новые детали взрывов в Мариуполе - на месте много скорых

Глава так называемой "ДНР" Денис Пушилин и заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин покинули аэродром незадолго до удара, отмечает Андрющенко.

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Взрывы в Мариуполе 12 июля - под ударом мог оказаться Пушилин / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Петр Андрющенко/Telegram, Генштаб ВСУ

Днем, 12 июля во временно оккупированном Россией Мариуполе прогремела серия взрывов в районе местного аэродрома. В результате атаки была уничтожена пусковая установка российской системы противовоздушной обороны. Об этом в эфире 24 канала сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Андрющенко отметил, что на самом деле не имеет большого значения, были ли это С-300 или "Бук", которые систематически размещались в Мариуполе. Он указал, что в Мариуполе россияне разместили первый эшелон противовоздушной обороны для защиты своих аэродромов в Ейске, Ростове и Приморско-Ахтарске.

"Об успешном поражении свидетельствует характер дыма, который был во время пожара, места, в которых происходил пожар, и взрыв из-за повторной детонации", - сказал советник городского головы Мариуполя. видео дня

Он отметил, что это указывает на разрушение системы противовоздушной обороны, которая была расположена в районе аэропорта, которая уже второй раз за месяц подверглась удару. Также было обнаружено, что на мариупольском аэродроме находились локаторы для обнаружения целей на больших расстояниях.

Андрющенко добавил, что на территории аэропорта до удара находились глава так называемой "ДНР" Денис Пушилин и заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

"К сожалению, не успели. Пушилин с Хуснуллиным поехали до удара. Не так долго они там находились, но шанс был", - отметил Андрющенко.

Однако, среди вражеского военного персонала точно есть жертвы. После прилета местные наблюдали, как на аэродром прибыло много скорых. По словам советника городского головы Мариуполя, к утру ожидаются более конкретные данные о потерях личного состава.

Кто такой Петр Андрющенко? Петр Андрющенко - советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя. На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.

Удары по военным аэродромам РФ - что известно о ситуации в Мариуполе

Напомним, как ранее сообщал Главред, 12 июля на оккупированном российскими захватчиками аэродроме в Мариуполе были слышны взрывы. В 12:18 советник городского головы Петр Андрющенко сообщил о взрыве в городе.

2 мая во временно оккупированном Бердянске и Мариуполе прогремели взрывы. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко отметил, что взрыв произошел в районе "Дормаш", где располагались российские оккупанты. На место происшествия прибыли скорая помощь и пожарные.

В Левобережном районе Мариуполя 22 апреля был нанесен удар по месту дислокации российских оккупантов. Пожар от "хлопка", как рассказал советник городского головы Петр Андрющенко, захватчики ликвидировали только ночью, а потом эвакуировали раненых грузовиками.

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