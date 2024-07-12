Потеряли целую дивизию: Жорин рассказал о масштабном разгроме на Харьковщине

В полосе украинской бригады сейчас бои стали немного меньше, потому что оккупантам на этом участке фронта трудно, говорит Жорин.

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Россияне потеряли целую дивизию на Харьковщине / коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", 38 отдельная бригада морской пехоты

Армия страны-агрессора России пыталась давить в районе Боровой на Харьковщине, применяя для этого дивизию. Однако в результате успешных действий украинских защитников бригада была полностью разбита. Об этом сообщил заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин в эфире телемарафона.

"Так сложилось, что пару месяцев назад мы оказались снова на одном из основных направлений усилий врага и, откровенно говоря, это не очень простые пару месяцев были. Это тяжелые бои были все это время в районе Боровой. Враг в полосе нашей бригады пытался наступать силой дивизии. На данный момент могу констатировать, что дивизия эта разбита... свой потенциал она потеряла, наступательные силы в основном она потеряла из-за большой потери именно среди личного состава. Никакого успеха в зоне ответственности 3-й штурмовой бригады они не получили. То есть вообще ни одного метра", - подчеркнул Жорин.

Он также подчеркнул, что в полосе украинской бригады сейчас бои стали немного меньше, потому что оккупантам на этом участке фронта трудно.

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"Есть попытки штурмовых действий, но уже не с такой динамикой, не с такой интенсивностью. В основном мы пытаемся врага уничтожать с помощью беспилотных роботизированных комплексов, в основном это FPV, "сбросы" и в том числе наземные роботизированные комплексы. И именно за счет этого пытаемся уберечь жизнь и здоровье нашего личного состава. На данный момент враг пытается перенести свои усилия на полосы ответственности соседних бригад, надеясь, что там у него больше успеха", - добавил командира 3-й отдельной штурмовой бригады.

Кто такой Максим Жорин Заместитель командира 3-й ОШБр, командир полка "Азов" (2016-2017), майор ВСУ, начальник Центрального штаба Национального Корпуса. С первого дня полномасштабной агрессии РФ против Украины, 24 февраля 2022 г., принял участие в формировании Киевского добровольческого отряда ТрО "Азов - Киев", который в марте расширился до батальона ТрО "Азов - Киев", а затем - отдельного полка специального назначения ВСУ, который позже перешел в ряды ССО.

Наступление РФ на Харьковщине - что известно

Напомним, в ОТУВ "Харьков" отметили, что Силы обороны зачищают от российских диверсионно-разведывательных групп населенный пункт Сотницкий Казачок на Харьковщине.

В то же время, аналитики американского Института изучения войны сообщили, что россияне продвинулись в Волчанске, "однако их успехи" незначительны.

Военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, что армия страны-агрессора России обратила внимание на новое направление на Харьковщине. Там оккупанты могут попытаться наступать.

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