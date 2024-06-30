Захват Киева и уничтожение Харькова: западные СМИ узнали худший сценарий Путина

Владимир Путин слишком полюбил войну, которая помогла ему мобилизовать общество, пишет Foreign Affairs.

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/ Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот YouTube

Диктатор Владимир Путин не удовлетворится завоеванием только Харьковщины и восточных областей Украины, но единственный результат, на который он согласится – это взятие Киева.

Сумасшедший диктатор считает украинскую столицу колыбелью "русской цивилизации", поэтому имеет на этот город "почти мистические" взгляды, пишет издание Foreign Affairs, ссылаясь на анонимные комментарии олигархов из окружения бункерного фюрера.

Автор пишет, что есть несколько причин, почему российские элиты в конце концов встали на сторону Путина и одна из них - страх попасть под репрессии. Вторая - осознание бесперспективности любого сопротивления. Третья и самая главная - они поверили, что Россия способна победить, ведь она имеет определенные продвижения на фронте.

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"Мы должны выиграть эту войну. Иначе они не дадут нам жить. И, конечно, Россия развалится", - сказал автору на условиях анонимности один российский олигарх, который ранее критиковал войну.

Оптимисты из "элит" страны на болотах надеются, что какой-то один большой прорыв россиян на фронте заставит Украину согласиться на текущий статус-кво и отказаться от намерений выбивать оккупантов. В этом контексте рассматривается в частности захват Харькова с его фактическим уничтожением в процессе.

"Идея бесконечной войны в Украине пугает российскую элиту, которая все еще надеется, что вторжение завершится. Они мечтают как можно быстрее вернуться к мирному времени 23 февраля 2022 года. Но пока что молчат. Они не видят пути назад", - пишет автор статьи.

Сценарий нового наступления на Киев

Те, кто ожидают такого сценария, считают, что вторая попытка захвата Киева тоже будет осуществляться с территории Беларуси по тому же маршруту через зону ЧАЭС.

При этом многие в Москве считают, что на этот раз российская армия более закаленная, а резервы Украины ослаблены, поэтому россияне якобы могут победить. В российских элитах витает убеждение, что украинцы дескать просто слишком устали, чтобы снова защищаться.

Наступление России 2024 Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прогнозирует, что РФ может пойти в наступление на фронте в ближайшие месяцы. По его словам, дать отпор врагу без военной помощи союзников Украине будет "катастрофически тяжело". Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула считает, что оккупанты могут пойти в новое наступление. Многие не исключают продвижения в направлении Харькова. Постоянные обстрелы могут указывать на подготовку россиян. Военный эксперт Михаил Самусь заявил, что РФ готовит новое наступление на май-июнь, поскольку собирает резерв из контрактников.

Вероятность воны с НАТО

В то же время пессимисты считают, что Украина не является самоцелью Путина. На самом деле его цель - противостояние Западу, считают они.

"Близкие к президенту России люди говорят, что он видит вторжение [в Украину] только как один из фронтов конфликта с Западом. Это означает, что успеха России на поле боя может быть недостаточно, чтобы угодить Путину. Чтобы победить своих настоящих врагов в Брюсселе и Вашингтоне, Путин может почувствовать, что ему нужно атаковать члена НАТО", - пересказывает эти опасения автор публикации.

По мнению самой пессимистической части российских элит, после Украины мишенью России станет Эстония или Латвия: две балтийские страны с большим количеством русского меньшинства.

Уточняется, что ранее в РФ не хотели рисковать вероятностью ядерного конфликта. Но сейчас многие из них убеждены, что НАТО не решится ответить. Они видят Запад уставшим и разделенным, а потому гораздо менее заинтересованным в борьбе с Россией.

Как сказал автору публикации близкий к Кремлю бизнесмен, Путин слишком полюбил войну, которая помогла ему мобилизовать общество, посадить одних диссидентов, убить других и заставить большинство остальных покинуть страну. Война также объединила элиты, которые теперь чувствуют себя нежелательными на Западе и видят в Путине единственную надежду на хорошую жизнь. Как следствие, вторжение означает, что давление на Путина меньше, чем когда-либо прежде.

Мирные переговоры с РФ - последние новости по теме

Ранее Владимир Зеленский назвал план Украины по переговорам с Россией. Партнеры не подталкивают Украину к диалогу с агрессором Россией, но такая атмосфера присутствует – нужно быть устойчивыми и сильными, сказал Владимир Зеленский.

Напомним, ранее Китай и Бразилия предложили организовать так называемую мирную конференцию, которую признали бы как Украина, так и страна-агрессор Российская Федерация. Стороны "согласовали" документ, в котором 6 пунктов "урегулирования украинского кризиса".

Как известно, первый Саммит мира запланирован на 15-16 июня, он должен состояться в городе Люцерн, Швейцария. Цель Украины – провести диалог относительно установления справедливого мира, базирующегося на Уставе Организации объединенных наций. Планируется обсуждение украинской формулы мирного завершения войны Киева и Москвы.

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