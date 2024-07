Россияне прорвались вперед на Харьковщине: в ISW рассказали об изменениях на фронте

Аналитики американского Института изучения войны сообщили, что россияне продвинулись в Волчанске, "однако их успехи" незначительны.

Согласно геолокационным кадрам от 18 июня, ВС РФ несколько продвинулись к территории Агрегатного завода. Один из российских военкоров заявил, что линия фронта в Волчанске якобы нечеткая, ведь украинские и российские войска могут удерживать позиции "на расстоянии нескольких метров", говорится в отчете ISW.

В ISW также считают, что враг может осуществлять частичную передислокацию войск с Херсонского и Донецкого направлений на Харьковское.

В то же время российские оккупанты продолжают атаковать управляемыми авиационными бомбами и неуправляемыми ракетами как приграничье Харьковщины, так и населенные пункты, чуть дальше от этой зоны.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.