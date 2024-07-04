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Россияне прорвались вперед на Харьковщине: в ISW рассказали об изменениях на фронте

Юлия Закрепа
4 июля 2024, 11:12
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Российские оккупанты продолжают атаковать управляемыми авиационными бомбами и неуправляемыми ракетами.
Россияне прорвались вперед на Харьковщине: в ISW рассказали об изменениях на фронте
Россияне продвинулись в Волчанске / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Аналитики американского Института изучения войны сообщили, что россияне продвинулись в Волчанске, "однако их успехи" незначительны.

Согласно геолокационным кадрам от 18 июня, ВС РФ несколько продвинулись к территории Агрегатного завода. Один из российских военкоров заявил, что линия фронта в Волчанске якобы нечеткая, ведь украинские и российские войска могут удерживать позиции "на расстоянии нескольких метров", говорится в отчете ISW.

В ISW также считают, что враг может осуществлять частичную передислокацию войск с Херсонского и Донецкого направлений на Харьковское.

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В то же время российские оккупанты продолжают атаковать управляемыми авиационными бомбами и неуправляемыми ракетами как приграничье Харьковщины, так и населенные пункты, чуть дальше от этой зоны.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Ситуация на Харьковщине: что известно

Напомним, что 30 тысяч оккупантов погрязли в Волчанске. Наступление войск страны-агрессора России на Харьковскую область могло иметь целью захватить широкую полосу территории, чтобы приблизить тяжелую артиллерию к городу. Известно, что украинские защитники разгромили элитную российскую воздушно-десантную бригаду в городе.

Аналитики ISW рассказали, что происходит в Волчанске. Силы обороны контролируют все подступы к Агрегатному заводу в центре города и окружили подразделения 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Российские войска недавно продвинулись в центр Волчанска.

Стали известны детали уничтожения элитной бригады оккупантов в Волчанске. Украинские официальные лица недавно сообщили, что российские войска пытались вывести части 83-й воздушно-десантной (ВДВ) бригады, которые стали небоеспособными после значительных потерь на Харьковском направлении.

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