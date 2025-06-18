Не может забыть первую жену после развода со второй: у Бена Аффлека проблемы

Инсайдеры отмечают нездоровую привязанность Аффлека к Дженнифер Гарнер.

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Бен Аффлек новости - актер вступил в непростую связь с Дженнифер Гарнер / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вкратце:

Дженнифер Гарнер помогала Бену Аффлеку справляться с кризисами в его отношениях с Дженнифер Лопес

Теперь актер не может "отпустить" бывшую жену

Вскоре после первого расставания с Дженнифер Лопес американский актер и режиссер Бен Аффлек закрутил роман с актрисой Дженнифер Гарнер, а год спустя, в 2005-ом, пара поженилась. Гарнер и Аффлек были вместе 10 лет, и официально разорвали брак в 2018 году.

За это время в паре появилось трое детей - дочери Вайолет Энн Аффлек (2005) и Серафина Роуз Элизабет Аффлек (2009), и сын Сэмюэл Гарнер Аффлек (2012). После развода Гарнер начала встречаться с бизнесменом Джоном Миллером, с которым состоит в отношениях и сегодня.

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Аффлек же возобновил роман с Дженнифер Лопес - они были вместе с 2021 по 2024 год. Бывшая жена актера оказалась невольно втянутой в его новые отношения: она помогала Бену, когда у него с Джей Ло были проблемы до и во время развода.

За это время Гарнер и Аффлек вновь сблизились, в связи с чем у теперь одинокого актера стали возникать сожаления о том, что он разрушил брак с мамой своих детей, сообщил изданию Spotlight инсайдер.

"Он постоянно обращается к ней за советом. Он спрашивает, можно ли ему прийти, использует ее как эмоциональную губку. Он дал понять, что хотел бы, чтобы они никогда не расставались, хотя знает, что назад дороги нет. Она знает, что это не сработает. Он тоже это знает. Но связь? От этой привязанности трудно отказаться", - говорит информатор и отмечает, что Дженнифер Гарнер не заинтересована в восстановлении романтической связи с бывшим мужем.

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Кто такой Бен Аффлек? Бен Аффлек - американский актер, режиссер и продюсер. Обладатель многочисленных кинонаград: трех "Золотых Глобусов", двух "Оскаров", двух "SAG Awards", двух "BAFTA" и пр. Также имеет четыре "Золотых малины". Снялся в более чем восьмидесяти фильмах, срежиссировал 35.

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