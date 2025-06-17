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Сердце разбито: София Ротару вышла на связь и показала разрушенный дом в Киеве

Элина Чигис
17 июня 2025, 13:50
867
София Ротару не смогла промолчать.
София Ротару
София Ротару - позиция / коллаж: Главред, фото: instagram.com, София Ротару

Кратко:

  • София Ротару вышла на связь
  • Певица показала разрушенный киевский дом

Украинская известная певица София Ротару отреагировала на массированный обстрел Киева со стороны страны-оккупанта РФ в ночь на 17 июня.

На своей странице в соцсетях артистка опубликовала снимок, на котором показала разрушенный многоэтажный дом в Соломенском районе столицы и оставила эмоджи в виде разбитого сердца. В этом доме российская ракета уничтожила целый подъезд.

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Отметим, Россия атаковала Киев ракетами и безбилетниками, разрушения зафиксированы в семи районах Киева: Соломенском, Святошинском, Дарницком, Днепровском, Подольском, Оболонском и Шевченковском. Уже известно о 14 погибших, а 18 июня будет День траура в столице.

Реакция Софии Ротару на обстрел Киева
Реакция Софии Ротару на обстрел Киева / фото: скрин instagram.com, София Ротару

Отметим, София Ротару много лет жила и работала в России, но в 2022 году все же поддержала Украину и вернулась в свой дом под Киевом.

София Ротару с сетрой
София Ротару с сетрой / фото: instagram.com, София Ротару

Она не говорит о войне и не дает интервью, но иногда показывает последствия преступлений российских оккупантов.

инфографика, София Ротару, Ротару
София Ротару / инфографика: Главред

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София Ротару - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, ранее сестра Софии Ротару рассказала, как часто видится с артисткой и что она сейчас находится в Киеве. Информацию об артистке подтвердили и украинские блогеры в Сети, которые обсуждали в фанатских группах двух певиц.

А также София Ротару поздравила свою внучку Соню Евдокименко с днем рождения. Отметим, сейчас Соня живет в США и встречается с миллиардером Максом Лернером, о романе стало известно из соцсетей Евдокименко.

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Кто такая София Ротару

София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).
В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".

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