Мощная баллистика взорвала укрепления РФ: генерал о деталях удара ракеты Сапсан

Благодаря мощному боезаряду и дальности поражения, Сапсан может сыграть ключевую роль в переходе Украины к стратегическому наступлению.

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В зоне действия Сапсана могут оказаться российские военные аэродромы / Коллаж: Главред, фото: скриншот

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Ракета Сапсана способна двигаться по аэробаллистической траектории

В зоне действия ОТРК могут оказаться российские военные аэродромы

Ракета украинского оперативно-тактического ракетного комплекса Сапсан, известного за рубежом под названием Гром-2, способна двигаться по аэробаллистической траектории, выполняя неожиданные маневры, что делает её сложной целью для противоракетных систем, рассказал военный аналитик Дмитрий Снегирев.

Такая способность существенно увеличивает вероятность преодоления вражеской ПВО. Подобными характеристиками обладает и российский ОТРК Искандер. По его словам, реальная дальность Сапсана может достигать 500 км, что ставит его в один ряд с немецкими ракетами Taurus и превосходит американские ATACMS, дальность которых составляет до 300 км, сообщает Telegraf.

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Снегирев уточнил, что в зоне действия ракеты могут оказаться российские военные аэродромы, включая Миллерово и Балтимор, где базируется фронтовая авиация, активно применяемая для ударов по позициям ВСУ с использованием корректируемых авиабомб (КАБов и ФАБов).

Также в радиус поражения попадают тыловые базы как на оккупированных, так и на российских территориях. По его мнению, наличие собственной баллистической ракеты у Украины может существенно подорвать логистику противника и изменить политическую ситуацию, лишив Россию возможности навязывать ультиматумы.

Военный эксперт Валерий Рябых из Defense Express добавил, что благодаря мощному боезаряду (от 500 кг до 1 тонны) и большой дальности поражения, Сапсан может сыграть ключевую роль в переходе Украины от оборонительной стратегии к стратегическому наступлению.

/ Инфографика: Главред

Один из разработчиков ракеты, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко, сообщил в эфире телеканала FREEДОМ, что проект Сапсан был инициирован еще в 2006 году.

С началом полномасштабной войны проект получил новый импульс. По словам Романенко, в 2023 году прошли успешные испытания ракеты, а в мае 2024 года – уже боевые пуски на расстояние 300 км. Тогда Сапсан поразил российский командный пункт и пусковые установки комплексов Искандер. Хотя раньше проект ограничивали рамками дальности до 270 км, ещё тогда в конструкцию закладывался потенциал на 500 км.

Среди сильных сторон комплекса — мощная боевая часть и усовершенствованная система наведения. Сейчас Украина работает над наращиванием производства: цель — выпускать сначала десятки, а в будущем — сотни таких ракет в месяц. По словам Романенко, одними только беспилотниками и крылатыми ракетами, вроде "Нептуна", задачу нанесения дальнобойных ударов не решить.

Ранее сообщалось о том, что на Крым могут полететь украинские баллистические ракеты. Дроны могут стать не единственным вооружением, которое ВСУ будут применять для атак на объекты РФ в Крыму.

В материале Главреда "Долетит до Москвы и двух десятков аэродромов РФ: чего ожидать от Паляницы в войне" говорится о том, что новое оружие для ВСУ Паляница доставит в российскую столицу из Харькова и Сум.

Напомним, что из-за политических ограничений в применении западного вооружения вглубь России Украина развернула собственную ракетную программу.

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Кто такой Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

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